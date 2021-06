Canon instala cámaras con reconocimiento facial que solo dejan entrar a trabajadores sonriendo

La cultura de China es muy distinta a la que vemos todos los días en España. Eso provoca choques culturales fruto de ver situaciones en dicho país que en el nuestro serían cuanto menos extrañas. Como por ejemplo, la idea de tener que entrar sonriendo de forma obligada a tu trabajo.

No, no es una broma. Canon, la firma tecnológica centrada en fotografía, ha ideado una serie de cámaras con tecnología de reconocimiento facial e inteligencia artificial cuya finalidad es reconocer si un trabajador está sonriendo. Si no lo hace, el sujeto no podrá pasar por la puerta en la que esté instalada la cámara.

Una iniciativa bastante distópica que además ya está llevando a cabo en sus oficinas de China en su filial Canon Information Technologies. Esta idea recuerda a la polémica decisión de Amazon de crear cubículos de meditación en sus almacenes, buscando así reducir el estrés de sus trabajadores.

La detección de 'sonrisas'

Canon ha instalado en las oficinas de su filial en China Canon Information Technology estas cámaras que sólo permiten el paso a los trabajadores que sonrían. Así, se garantiza que como mínimo los empleados estarán 'contentos' al realizar sus tareas más básicas.

Así, los trabajadores que quieran acceder a su puesto de trabajo necesitarán sonreír ante estas cámaras. El dispositivo reconoce mediante inteligencia artificial la sonrisa del trabajador, y abre la cerradura de la puerta en la que está instalada. Si no sonríen, la cámara les impedirá el paso.

Canon ya anunció la creación de estas cámaras el año pasado, como parte de un conjunto de herramientas específicas para gestión de lugares de trabajo. No ha sido hasta ahora que han saltado a la 'fama' debido a un reportaje del Financial Times hablando de ellas, relatando el grado de vigilancia que emplean las empresas contra sus trabajadores.

Esta medida inquieta por motivos obvios; más que intentar mantener el ánimo del trabajador, sirve como una herramienta más de vigilancia y control de empleados. De nuevo, confeccionada a partir de inteligencia artificial y a tenor de la cultura del trabajo extendida por China.

El uso de la IA

Y es que tanto en China como en Occidente el uso de la IA para realizar este tipo de seguimientos es bastante más común de lo que parece. China desde luego se ha granjeado una muy mala fama al respecto, con reportes de empresas que controlan cuánto tiempo usa un trabajador un software en específico, el uso de cámaras para medir los tiempos del almuerzo, etcétera.

Aunque puede que al leer esto siempre nos venga a la cabeza China, en Occidente también pecamos de este tipo de actividades. Amazon ha sido denunciada en varias ocasiones, precisamente, por usar la IA en favor de la vigilancia de sus trabajadores. Por ejemplo, se la ha acusado de clasificar la productividad de sus empleados mediante algoritmos de IA para despedir a los que rinden menos.

Lo más llamativo de las cámaras detectoras de sonrisas es que hayan pasado desapercibidas hasta ahora. Sinónimo de lo estandarizadas que están estas medidas tan polémicas en China. La pregunta es si algún día estas herramientas acabarán instaurándose en empresas occidentales de forma más estandarizada.

