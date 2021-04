Asus presenta el primer monitor mini-LED gaming con la misma tecnología del nuevo iPad Pro

La tecnología mini-LED puede ser la revolución que necesitaba el sector de las pantallas. Nacida para hacer frente a las pantallas OLED, muchos fabricantes están ya apostando por ella. El más famoso de todos, Apple.

Mini-LED llamó la atención de todo el mundo en el pasado evento de Apple, cuando la compañía de la manzana confirmó que el nuevo iPad Pro tenía una pantalla basada en incluir miles de pequeños LEDs en toda la superficie del panel.

Tradicionalmente, una pantalla LED está compuesta de decenas de LED como mucho, y eso limita el brillo y el contraste que son capaces de producir en la imagen final; cuando se activa un LED, toda esa zona queda iluminada uniformemente.

Por lo tanto, la evolución de este concepto es meter una mayor cantidad de luces LED en el mismo espacio. De esta manera, hay más zonas que pueden encenderse de manera independiente, generando un mayor contraste; y como son necesarios tantas luces para ocupar el mismo espacio, el brillo aumenta.

Primer monitor mini-LED

Ahora, Asus afirma ser la primera que aplica esta tecnología a un monitor gaming. El Asus ROG Swift PG32UQX se convierte instantáneamente en una de las opciones más llamativas de un sector muy competitivo, sólo por eso. En concreto, este monitor cuenta con 1.152 zonas LED independientes, muchas más que en un modelo LED cualquiera.

Monitor Asus Mini LED Asus Omicrono

La pantalla mini-LED tiene un tamaño de 32 pulgadas, con una resolución 4K (3840 x 2160 píxeles). Esta no es la primera vez que vemos esta tecnología aplicada a un panel para consumidor, pero sí que es la primera que cuenta con las características buscadas por los jugadores.

Por ejemplo, la tasa de refresco es de 144 Hz, que no es especialmente alta, pero sí que es lo mínimo que busca el jugador hoy en día, sobre todo si juega online. Destaca la compatibilidad con G-Sync Ultimate, que no sólo garantiza que no sufriremos el efecto de 'pantalla partida', si no que también garantiza la experiencia usando HDR.

Y si tenemos una consola Xbox Series X, este monitor es compatible con VRR (Tasa de refresco variable) para conseguir frecuencias de hasta 120 Hz sin pantalla partida y a resolución 4K.

Gran brillo y contraste

Y el HDR es especialmente importante en este producto, porque una de las ventajas de las mini-LED está en el brillo y el contraste, dos aspectos fundamentales para aprovechar el HDR. Con un brillo máximo de 1.400 nits, este monitor es muy superior a la mayoría del mercado en este aspecto, y es suficiente para conseguir el certificado DisplayHDR 1400 para disfrutar del mejor contenido, ya sean películas o videojuegos.

Monitor Asus Mini LED Asus Omicrono

En cuanto al color, Asus presume de cubrir el 98% del gamut DCI-P3 gracias a la tecnología de 'punto cuántico' para conseguir colores realistas.

Por supuesto, siendo un producto 'gaming', su diseño está pensado para no pasar desapercibido. A eso ayuda mucho detalles como una pequeña pantalla OLED en el frontal, que nos permite personalizar el logotipo mostrado, o bien mostrar información como la temperatura de los componentes. Incluso tiene un pequeño proyector de luz que muestra un logo en nuestra mesa.

El Asus ROG Swift PG32UQX llegará a España a finales del mes de mayo, y aunque aún no tiene precio en España, adelantamos que no será barato: en los Estados Unidos ya se puede resevar por 3.000 dólares. Es el precio a pagar por la revolución.