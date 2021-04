Microsoft apuesta por las videoconferencias con nueva webcam y auriculares

Microsoft ha anunciado hoy el lanzamiento del Surface Laptop 4 para España, su nuevo portátil y una de las principales alternativas a los MacBook de Apple, pero con Windows 10. Pero no viene solo.

Además, Microsoft ha aprovechado para renovar su apuesta por los accesorios; la marca Microsoft ha aparecido en todo tipo de teclados y ratones, pero las últimas tendencias han hecho que la compañía se haya centrado en dispositivos para teletrabajo en esta ocasión.

En efecto, todos los nuevos accesorios están diseñados para hacer videoconferencias, y es especialmente llamativa la integración con Microsoft Teams, la app de trabajo que se ha convertido en imprescindible en muchas empresas durante esta pandemia.

Webcam de Microsoft

Tal vez el dispositivo que más llama la atención de todos es la nueva Microsoft Modern Webcam, una cámara que nos permitirá mejorar nuestras videollamadas, especialmente si las comparamos con las de las cámaras integradas en los portátiles.

Para empezar, la resolución 1080p es superior a lo que solemos encontrar, pero además viene acompañada de HDR para una mejor calidad de imagen. También ayudará la tecnología True Look, que modifica detalles como el balance de blancos y la exposición en tiempo real para que siempre nos vean bien; incluso tiene funciones de retoque facial.

Nueva webcam de Microsoft Microsoft Omicrono

El campo de visión de 78 grados está optimizado para videoconferencias, garantizando que nuestra cara no aparecerá 'cortada' en la imagen. También tiene un pequeño anillo de luz para dar algo más de luminosidad a la imagen.

La privacidad es importante cuando hablamos de webcams, y por eso este modelo cuenta con un obturador físico, que podemos abrir o cerrar cuando queramos asegurarnos de que no nos pueden grabar; además, un indicador LED frontal se enciende cuando la cámara está siendo accedida.

Lo que esta cámara no tiene es compatibilidad con Windows Hello para iniciar sesión con nuestra cara; algo que puede parecer chocante, pero que es comprensible teniendo en cuenta el precio de 79,99 euros en España. Esta es una webcam para quienes no tienen ya una, y no pueden permitirse las más caras para hacer streaming.

Auriculares para trabajar

Microsoft ha apostado mucho recientemente por el sonido, con auriculares como los Surface Headphones y los Surface Earbuds; ahora, ha presentado una nueva gama diseñada específicamente para las llamadas por Internet y por Microsoft Teams. Eso último es importante, porque todos estos nuevos dispositivos cuentan con un botón dedicado a Microsoft Teams.

Nuevos Surface Headphones 2+ Microsoft Omicrono

La estrella son los nuevos Surface Headphones 2+, una versión de los auriculares lanzados hace un año, pero adaptados con el nuevo botón y un diseño más serio. Por lo demás, siguen presumiendo de 13 niveles de cancelación activa de ruido, un sistema de ocho micrófonos que permite capturar la voz de la manera más clara, y los controles integrados en las copas.

Podremos usarlos durante 15 horas en llamadas, y están diseñados para soportar una jornada de trabajo sin molestias. Se incluye un adaptador inalámbrico USB, con los que podemos conectarlos al ordenador y usarlos en Teams. Costará 329,99 euros, cuando llegue a España en los próximos meses.

Nuevo Microsoft Modern Wireless Headset Microsoft Omicrono

Las opciones más baratas son los nuevos Microsoft Modern USB y Microsoft Modern Wireless, auriculares para trabajo con botón Teams y un botón de silencio que nos permite desconectar al instante del trabajo; un indicador LED nos mostrará el estado en el que están los auriculares. Ambos modelos son muy parecidos, con la gran diferencia en el uso de cable y en el precio; el modelo inalámbrico costará 109,99 euros, y el modelo con cable, 59,99 euros.

Nuevo Microsoft Modern USB-C Speaker Microsoft Omicrono

Por último, Microsoft también ha presentado un altavoz diseñado para reuniones de trabajo a distancia, el Microsoft Modern USB-C Speaker. Cuenta con los mismos controles integrados que los auriculares, por lo que podemos silenciar con sólo pulsar un botón e iniciar llamadas en Microsoft Teams.

Este es un "potente altavoz" según Microsoft, y también cuenta con micrófonos duales para capturar las voces de la sala; al ser tan pequeño, se puede transportar fácilmente, guardando el cable USB-C en el interior. Estará disponible por 109,99 euros en los próximos meses.