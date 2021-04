La escasez mundial de chips también afectará a los iPads y MacBooks

La escasez mundial de chips y componentes de hardware está afectando a todos los países (incluyendo a España) y a todas las empresas. Y Apple no se iba a librar, especialmente después de realizar su transición a los chips ARM M1. Según Nikkei Asia, Apple también estaría sufriendo los efectos de este desabastecimiento.

Según el portal, una buena parte de la producción de las tablets de Apple así como la de sus ordenadores portátiles se habría retrasado por culpa de los suministros. Menciona que también se han visto afectadas algunas partes "de los pedidos de componentes", retrasándose hasta la segunda mitad del 2021.

Referente a los MacBooks, el problema estaría relacionado con la maquinaria y componentes necesarios para montar ciertas piezas en las placas antes del ensamblaje final del portátil. En cuanto al iPad, el problema reside principalmente en las pantallas y en los componentes derivados de las mismas.

Las fuentes de Nikkei Asia han evitado concretar qué modelos se están viendo afectados, o si la producción para productos ya existentes también ha sufrido retrasos. Esta noticia llega en un momento delicado para Apple, justo después del anuncio de la Worldwide Developers Conference en la que podríamos llegar a ver incluso las primeras gafas de realidad mixta de Apple.

Y no es el único problema. Jon Prosser, famoso leaker de Apple ha dejado claro en múltiples ocasiones que este año veremos una plétora de nuevos productos, como serían nuevos iPad, nuevos iPhone, nuevos MacBook e iMacs con nuevos procesadores Apple Silicon. Es decir, que este desabastecimiento llega, sin lugar a dudas, en el peor momento posible.

Si bien es cierto que la producción de los iPhone no se habría visto afectada por la escasez, dos fuentes de Nikkei advirtieron que la oferta de componentes disponibles para los dispositivos es "bastante escasa". No obstante, aún no ha tenido un impacto en la disponibilidad del iPhone a nivel mundial, aunque esto podría cambiar en un corto plazo si no se revierte la situación.

Curiosamente, esta noticia podría explicar la predicción fallida de Prosser, que especificó que en marzo de este 2021 tendríamos un evento de presentación que nunca sucedió. Aún quedan muchos meses para que podamos ver la WWDC de Apple en directo desde España, y queda por ver si este problema de existencias sigue afectando a la industria tecnológica y provocando el cuello de botella actual.

