Huawei MateBook X Pro, análisis: más que un clon del MacBook Pro tirado de precio

El mercado de los portátiles en España está en un momento muy emocionante, con una gran cantidad de nuevos lanzamientos que ofrecen diferentes visiones de lo que debe ser un ordenador; ya hay hasta portátiles de dos pantallas, por ejemplo.

Pero da igual lo que evolucione el sector, sigue habiendo una referencia que ninguna marca ha conseguido desbancar, al menos en términos de reconocimiento; hablamos, por supuesto, del MacBook de Apple, gracias a la calidad de construcción, los acabados y recientemente, la potencia y eficiencia de su procesador M1.

Pero el MacBook no es para todo el mundo, y no hablamos sólo de su excesivo precio; la mayoría de la gente no está acostumbrada a macOS, o requiere aplicaciones que sólo están en Windows 10. Así que no es de extrañar que muchas marcas quieran ocupar su lugar, con alternativas que siguen una filosofía parecida.

El Huawei MateBook X Pro, con un precio de partida de 1.349 euros, es una de esas alternativas. A nadie se le escapa que el fabricante chino pretende quitarle clientes a Apple con un portátil que, a simple vista, es muy parecido al MacBook Pro, pero ¿es sólo eso, una copia?

Así es el Huawei MateBook X Pro

Tamaño y tipo de pantalla 13,9 pulgadas IPS táctil Resolución 3.000 x 2.000 píxeles, 260 ppi Imagen Colores - 100% sRGB

Contraste - 1500:1

Brillo max -450 nits Procesador Intel Core i5-10210U

Intel Core i7-10510U (unidad probada) Gráfica Intel UHD (integrada)

Nvidia GeForce MX 250 (dedicada) Memoria RAM 16 GB LPDDR3 2.133 MHz Almacenamiento 1 TB SSD PCIe NVMe Webcam Escondida en el teclado, 1 Mpx Batería 56 Wh

Cargador USB-C de 65 W incluido Conexiones USB-C x2

USB-A 3.0

Jack de audio 3,5 mm

Wi-Fi IEEE 802.11 a/b/g/n/ac

Bluetooth 5.0 Tamaño 304 x 217 x 14,6 mm Peso 1,33 kg

El MateBook X Pro es el más avanzado de los portátiles que Huawei ofrece en España, superando por poco al MateBook 14 que ya pudimos probar en OMICRONO. Destaca no sólo por su hardware, sino también por su diseño y ligereza con su formato de 13,9 pulgadas. Y por supuesto, por ser un portátil completo con Windows 10, capaz de hacer lo que realmente necesitamos.

Es por eso por lo que, probablemente, este portátil haya entrado en tu rádar si estabas pensando en comprar un portátil para teletrabajar, o simplemente, para usar tus aplicaciones preferidas. Todo, con estilo, claro.

Estilo propio y... Mac

Nada más sacarlo de la caja, podemos comprobar hasta qué punto esa última parte ha sido importante para Huawei. Este portátil se nota diferente, con una calidad en la construcción y los materiales usados que no estamos acostumbrados a ver, incluso en modelos mucho más caros.

Huawei Matebook X Pro 1 Adrián Raya Omicrono

El cuerpo metálico ha recibido corte de diamante CNC, y un pulido que hace que verlo, y sobre todo cogerlo, sea muy agradable. Es una sensación de lujo que solemos ver en, lo has adivinado, los MacBook. Afortunadamente, Huawei no ha creado simplemente un ‘clon’ de Apple, y eso se nota en detalles como el color.

El MateBook X Pro está disponible en tres colores diferentes, y el gris que hemos podido probar no se parece en nada al gris de Apple; tiene una tonalidad púrpura diferente, que la hace mucho más elegante que si fuese un intento fallido de copiar otro color. También está disponible en gris esmeralda y plateado. Es bueno ver que Huawei está experimentando para encontrar su propia estética, y el diseño de este portátil es mejor por ello.

El generoso trackpad del Huawei MateBook X Pro, con el teclado retroiluminado Adrián Raya Omicrono

Eso no quiere decir que Huawei no se ‘inspire’ por Apple en lo que importa. Por ejemplo, cuando abrí el portátil, lo primero que me gustó es el enorme tamaño del trackpad, toda una seña de identidad de los MacBook y que todo el mundo debería tener. Los altavoces superiores también son otro detalle que es de agradecer. Aunque el sonido no es impresionante, sí que es mucho mejor que si apuntasen al suelo.

Pese a lo fino que es, el Huawei MateBook X Pro sigue teniendo USB-A Adrián Raya Omicrono

Por contra, Huawei sabe cuándo debe seguir su propio camino. Como por ejemplo, con los puertos. Pese a que el MateBook X Pro es absurdamente fino, con un grosor de 14,6 mm en su parte más alta, ha encontrado sitio para meter un puerto USB-A de tamaño completo; eso, junto con los dos USB-C, debería ser suficiente para muchos usuarios sin necesidad de usar un ‘dock’. Uno de los puertos USB-C, por cierto, es de carga, gracias al cargador de 65W incluido que no es un ‘ladrillo’, sino algo más parecido a los cargadores para móviles y por lo tanto, mucho más fácil de llevar.

El lector de huellas del MateBook X Pro es compatible con Windows Hello Adrián Raya Omicrono

Otro detalle que diferencia al MateBook X Pro del MacBook Pro es en la falta de ‘Touch Bar’; a cambio, contamos con un botón de encendido con lector de huellas dactilares integrado. Funciona bastante bien en cuanto a rapidez, aunque como suele ocurrir con estos sistemas, a veces tenemos que probar en un par de ocasiones para que detecte nuestra huella.

La calidad de la webcam del Huawei MateBook X Pro deja que desear Adrián Raya Omicrono

Lo que no funciona tan bien es la webcam. Huawei presumió mucho en su día de integrar la webcam en un botón del teclado, algo que pareció una genialidad inicialmente; así la pantalla no tenía que sufrir ese molesto borde superior y conseguir una proporción de pantalla-cuerpo del 91%. Pero eso fue antes de que todo el mundo de repente necesitase una webcam en condiciones porque las videollamadas habían sustituido a las reuniones en persona por la pandemia.

El ángulo de la cámara no es nada favorecedor, especialmente si te sientas muy cerca del portátil; no sólo eso, sino que el sensor nunca estuvo a la altura y, si da la sensación de que no se ha mejorado en años, es porque es así.

Pantalla espectacular

La verdad es que todo esto ya lo habíamos visto en el MateBook 14. Donde Huawei realmente ha echado el resto es en la pantalla. Para empezar, tiene una relación de aspecto 3:2, lo que la hace ideal para trabajar, leer documentos y navegar por la web; es una tendencia que me alegro que esté siendo adoptada por cada vez más fabricantes. Es cierto que todas las películas mostrarán barras negras, pero es un sacrificio menor si trabajamos y leemos mucho en el portátil.

Pero el aspecto en el que realmente destaca es en el increíble panel LTPS IPS, con una resolución de 3.000 x 2.000 píxeles. Estamos ante un panel sorprendente, con unos colores vivos, unos negros muy marcados y un brillo suficiente para la mayoría de usos.

La pantalla del Huawei MateBook X Pro destaca por su resolución y colores Adrián Raya Omicrono

Que los colores son buenos es algo que se nota instantáneamente, en cuanto vemos nuestras fotos o una película; de hecho, tal vez dependiendo del gusto sean demasiado saturados, aunque es algo que se puede cambiar. La resolución también es excepcional para el tamaño de la pantalla, lo que ayuda especialmente con la nitidez del texto.

El aspecto en el que esta pantalla tal vez cojea es en el tiempo de respuesta, algo que notaremos si cogemos una ventana y la movemos muy rápidamente; aunque es algo que sólo molestará un poco en videojuegos, para lo que este equipo no está preparado.

Como hemos mencionado, los bordes son mínimos y eso no sólo ayuda al estilo de este portátil, sino también a la funcionalidad. Es un placer usar esta pantalla, ya estemos trabajando en un documento o viendo películas.

Rendimiento aceptable

El mayor punto débil del Huawei MateBook X Pro está probablemente en el hardware, concretamente en el procesador. Huawei ofrece dos modelos de Intel Core de décima generación, pero ninguno destaca especialmente; el modelo que hemos podido probar es el Core i7-10510U, que no era el mejor de su generación y no ha envejecido bien, pese a que no ha pasado mucho tiempo desde su lanzamiento.

En rendimiento de un núcleo, y como era de esperar de un Intel, hemos obtenido buenos resultados, con 442 puntos en Cinebench R20 y 1164 puntos en Geekbench; el problema está en la multitarea, donde en ningún caso ha conseguido buenas cifras, con 1349 puntos en Cinebench R20, y 3223 puntos en Geekbench. Las pruebas de rendimiento en multitarea se han visto afectadas por esto, con PC Mark 10 obteniendo 3609 puntos.

Rendimiento del MateBook X Pro: bien en un sólo núcleo, mal en multitarea Adrián Raya Omicrono

Hay que aclarar que estas no son malas cifras, ni mucho menos. Es sólo que, desde el lanzamiento de la décima generación de Intel, ha ocurrido mucho. La propia Intel lanzó la 11ª generación, pero especialmente, AMD lanzó los Ryzen 5000, que ‘destrozan’ al resto en multitarea.

A su lado, este portátil no tiene un mal rendimiento, y será capaz de hacer todo lo que nos propongamos; pero debemos tener en cuenta que no será puntero. Parte de culpa está en el calentamiento; el procesador no es capaz de alcanzar los 4,9 GHz que promete porque alcanza temperaturas demasiado elevadas, en torno a los 90 ºC en nuestras pruebas, cuando lo ‘machacamos’.

Aunque este portátil tiene gráfica dedicada, es sólo una GeForce MX 250 de Nvidia, así que tampoco podemos esperar grandes cosas, con una puntuación de 936 puntos en 3DMark. Suficiente para jugar a títulos viejos o poco exigentes a 30 frames por segundo, pero la alta resolución de la pantalla no ayuda aquí.

En cuestión de batería, el MateBook X Pro se comporta mejor de lo que esperaba, y es fácil rondar entre las 8 y las 9 horas de uso.

Apps preinstaladas

Un aspecto de los MateBook que me gustaría que todos los fabricantes de portátiles copiasen es el software preinstalado. Eso puede ser una sorpresa para ti, especialmente si estás acostumbrado a lidiar con programas que no quieres cada vez que te compras un nuevo portátil.

Pero con los MateBook, Huawei ha seguido la filosofía de sus móviles, ofreciendo apps que realmente son útiles. PC Manager es la estrella, un centro de control desde el que podemos hacer mantenimiento y acceder a funciones que no encontramos en otros portátiles. Este programa se encargará de mantener nuestros controladores actualizados, además de comprobar y arreglar posibles problemas en el sistema; al final, sólo con pulsar un botón podemos eliminar esos problemas.

PC Manager de Huawei revisa nuestro ordenador en busca de problemas Adrián Raya Omicrono

Este portátil también demuestra las ventajas de estar en el ecosistema de Huawei, permitiéndonos conectar nuestro móvil del mismo fabricante directamente con el ordenador. Eso desbloquea varias ventajas y funciones, como la copia de seguridad automática de las fotos que hagamos en el móvil, o la posibilidad de compartir la conexión WiFi.

Más impresionante es la colaboración entre múltiples pantallas, que nos permite controlar el móvil desde el ordenador; su pantalla aparecerá flotante en el escritorio, y podremos usar nuestras apps, responder a mensajes y hacer llamadas como nunca. Es lo que siempre hemos querido, y funciona tan bien como suena.

La conexión con móviles Huawei es el as en la manga del MateBook X Pro Adrián Raya Omicrono

Conectar nuestro móvil también nos ofrece acceso a Huawei Share, una tecnología que nos permite transferir archivos sólo con ponerlo encima del ordenador, en la zona marcada por una pegatina. Es un proceso rápido y muy sencillo, que nos permite ver más grande la foto que acabamos de tomar, o seguir trabajando con un archivo que hemos recibido.

Más que un 'clon'

Al terminar este artículo, me dio la sensación de haber mencionado más al MacBook que al MateBook X Pro, y la verdad es que tengo que pedir perdón si he dado la impresión de que este no es más que un ‘clon’, como los muchos que llegaron de China (y siguen llegando).

Más bien al contrario. Creo que el Huawei MateBook X Pro es un portátil que sólo podría haber lanzado Huawei, un producto que marca su propio camino; uno que tal vez es paralelo al de Apple, pero independiente. El diseño, los nuevos colores y funciones propias son la prueba.

Huawei MateBook X Pro Adrián Raya Omicrono

La cantidad de añadidos propios de Huawei también lo demuestran. Huawei Share y las apps preinstaladas son la prueba de lo mucho que la compañía ha invertido en software único y propio; son mucho más útiles que el 95% de las apps preinstaladas por otros fabricantes, sin las molestias que suelen traer consigo.

Y todo eso lo consigue con un precio muy competitivo. Un portátil con una pantalla como esta, tan fino y ligero, no suele ser barato; pero Huawei ahora lo ofrece por sólo 1.099 euros en su página web.Además, si lo compramos antes del 28 de marzo, podemos usar el código AXPROI7100 para ahorrar 100 euros en la versión con el Intel Core i7, o el código AXPROI5100 para ahorrar 100 euros en la versión con el Intel Core i5, lo que lo dejaría en 999 euros.

No termina ahí. La estrategia de la compañía se centra en abrazar su plataforma, y podemos conseguir otros dispositivos junto con este portátil con un descuento brutal; los nuevos FreeBuds Studio se pueden conseguir por sólo 129 euros más, o bien podemos optar por el altavoz Sound X por el mismo precio.