Probamos Youin, el patinete eléctrico español que rivaliza con Xiaomi

Los patinetes eléctricos están de moda y se han convertido en uno de los medios de transporte más cómodos para la ciudad. Un sector dominado por Xiaomi pero que ahora tiene un nuevo competidor: el Electric Scooter L de la marca española Youin.

La empresa tecnológica de movilidad urbana española apuesta por la simplicidad con el Electric Scooter L (369 euros), uno de los patinetes más cómodos de toda la gama. Un vehículo eléctrico ideal para desplazarse por la ciudad y que destaca por incorporar unas ruedas antipinchazos y suspensión delantera y trasera.

En la actualidad, estos vehículos han pasado de ser un juguete para muchos a una de las alternativas al transporte público, ya que ayudan a evitar los atascos y a reducir la contaminación. En OMICRONO hemos probado durante unas semanas el Electric Scooter L de Youin, que llega para ponerle las cosas difíciles a Xiaomi.

Adiós a los pinchazos

Los patinetes eléctricos son vehículos muy económicos y cómodos para desplazarse por la ciudad. Sin embargo, durante un trayecto muchos de ellos tiemblan o se pueden pinchar las ruedas. Unas situaciones a las que el Electric Scooter L de Youin no se enfrenta, ya que incorpora ruedas antipinchazos y suspensión delantera y trasera.

Análisis del patinete Electric Scooter L de Youin Jorge Barreno

El patinete incluye unas ruedas tubeless (sin cámara de aire) antipinchazos de 8,5 pulgadas, que son resistentes al desgaste y no inflables, por lo que no hace falta hincharlas. Además, gracias a la suspensión delantera y trasera este dispositivo no tiembla y se pueden superar obstáculos como bordillos sin ninguna dificultad.

Se trata de dos de las características más importantes del Electric Scooter L, ya que mejoran con creces la experiencia de uso en comparación con otros patinetes. Durante las pruebas, todos los viajes realizados con el dispositivo de Youin han sido bastante cómodos, fluidos y sin temblores.

Un diseño moderno

El Electric Scooter L de Youin ofrece un diseño elegante y discreto. Disponible en color negro, las ruedas cuentan con unos detalles en tonos verdes que permiten visualizar mejor el patinete por la noche cuando impacta una luz y que le dota de un aspecto más moderno. Para montarlo basta con colocar el manillar en vertical, fijar la barra de sujeción y apretar un par de tornillos.

El patinete Electric Scooter L de Youin plegado. Jorge Barreno Omicrono

Se trata de un patinete fácil de plegar y desplegar, una acción que se realiza por la parte inferior del manillar. Esto permite que se pueda transportar cómodamente en el maletero de un coche o con una sola mano, aunque en este caso no por mucho tiempo, ya que tiene un peso de 12,5 kilogramos.

Otra de las diferencias de este patinete con respecto a otros del mercado es que el Electric Scooter L adopta un sistema de cierre metálico en lugar de plástico. Con esto se consigue que el vehículo eléctrico quede bien sujeto y sin ningún tipo de holgura cuando se pliega. Incluso cuenta con luces de freno, una luz delantera y un caballete para apoyarlo de forma cómoda en cualquier lugar.

Una pantalla sencilla

En el manillar de este patinete eléctrico se encuentran tanto el freno como la palanca de velocidad y el timbre. Además, el Electric Scooter L de Youin también incluye una pantalla LCD desde la que se puede ver toda la información importante.

Así es la pantalla del patinete Electric Scooter L de Youin. Jorge Barreno Omicrono

En ella se muestran tanto el nivel de la batería como la velocidad o el modo de conducción que se está utilizando. Una pantalla que también incluye un pequeño botón en su zona inferior que, dependiendo de cómo se use, tiene diferentes acciones.

Por ejemplo, si se presiona durante unos segundos se enciende y apaga el patinete; mientras que con una presión ligera se enciende y apaga la luz delantera. Por último, al realizar dos toques en el botón se cambia entre los diferentes modos de conducción.

Modos de conducción

El Electric Scooter L de Youin alcanza una velocidad de 25 kilómetros por hora, que es la velocidad máxima admitida en España. Además, cabe mencionar que desde el pasado mes de enero los usuarios que utilicen esta alternativa al transporte público deben solicitar a la DGT un certificado de circulación para acreditar que se cumplen los requisitos técnicos.

El patinete Electric Scooter L de Youin tiene tres modos de conducción. Jorge Barreno Omicrono

Una circulación que se debe realizar por la carretera y no por las aceras ni carriles bici, y usando un casco para protegerse. Este patinete en concreto cuenta con tres modos de conducción diferentes: el estándar, el deportivo y el eco o ahorro de energía. Cada uno de ellos permite ir a una velocidad máxima diferente y consumen más o menos batería.

El modo estándar alcanza los 20 kilómetros por hora, mientras que en el caso del modo ahorro de energía la velocidad máxima que alcanza el patinete es de 18 kilómetros por hora y el nivel de velocidad se ajusta más suavemente. Por lo tanto, también es un modo bastante adecuado para aquellos que se montan en un patinete eléctrico por primera vez.

El modo deportivo es el más rápido de todos, llegando a alcanzar los 25 kilómetros por hora. A la hora de utilizarlo, se nota que en esta modalidad el patinete responde más rápido cuando se pulsa el acelerador; pero también hay que tener en cuenta que es el modo que más batería consume.

Una buena batería

La batería es otro de los puntos fuertes del Electric Scooter L, ya que ofrece una autonomía de hasta 25 kilómetros. Una cifra lejana a la que ofrece los modelos de Xiaomi (unos 45 km/h) pero que resulta considerable teniendo en cuenta que este tipo de vehículo está pensando para realizar trayectos cortos.

El puerto de carga del patinete Electric Scooter L de Youin. Jorge Barreno Omicrono

Cargar el patinete es una tarea sencilla, aunque lleva bastante tiempo: la primera carga dura aproximadamente unas 6 horas. Sin embargo, las siguientes veces que se carga el dispositivo el proceso puede variar entre 3 y 5 horas. Por lo tanto, lo ideal es dejarlo cargando por la noche para poder utilizarlo al día siguiente.

Para cargar la batería tan solo hace falta abrir la tapa ubicada en la zona delantera e inferior del patinete y conectar el cargador, que cuenta con una luz que indica si se está cargando (color rojo) o si ya se ha completado el proceso (color verde). Además, cuando se llega al 100%, la carga se detiene automáticamente a modo de protección.

¿Me lo compro?

El patinete eléctrico Electric Scooter L de Youin tiene un precio de 369 euros, por lo que ofrece una gran relación calidad-precio, y es una gran alternativa a los patinetes de Xiaomi. Se trata de un gran medio de transporte, ideal para moverse por la ciudad de forma rápida y sin contaminar, y que está pensado para trayectos cortos.

Para utilizarlo tampoco hay que realizar ningún esfuerzo físico y la experiencia es altamente satisfactoria; incluso puede llegar a enganchar. Sin embargo, hay que tener en cuenta que resulta algo pesado para llevarlo siempre en la mano y se echa en falta una aplicación específica para dispositivos móviles con la que ver todos los detalles y controlar el patinete.

Te puede interesar...