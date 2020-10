Probamos el nuevo patinete de Xiaomi: una buena alternativa al transporte público

La Covid-19 en España no sólo a cambiado nuestra rutina, sino la forma en la que nos movemos en nuestro día a día. Ha calado la necesidad de respetar al máximo la distancia social por lo que se ha disparado la necesidad de buscar alternativas al concurrido transporte público.

Una posible solución si no tenemos un gran trayecto y buenas condiciones meteorológicas, son los patinetes eléctricos. El Mi Electric Scooter Pro 2, es la punta de lanza de la nueva generación de los populares patinetes eléctricos de Xiaomi y lo hemos probado para ver si es, como parece, el mejor del mercado.

Este patinete tiene grandes novedades y especificaciones interesantes para moverse por la ciudad ya que llega para ser la referencia del mercado. Sin embargo, cabe tener en cuenta que no tiene un precio bajo si lo comparamos con otros productos de Xiaomi ya que llega al mercado por unos 530 euros, ¿merece la pena el nuevo vehículo de Xiaomi?

Familiar, pero eficiente

Xiaomi Scooter Pro 2 Manuel Fernández Omicrono

Si conocemos la anterior generación de esta gama de patinetes, el Xiaomi Mi Electric Scooter Pro, al ver este nuevo modelo caerás inmediatamente en la cuenta de que el diseño es prácticamente el mismo. Xiaomi se ha limitado a mantener las líneas del anterior Scooter pero apuntalarlo para tener una experiencia mejor y solventar algunos problemas que podían resultar incómodos.

Por ejemplo, uno de los problemas que nos encontrábamos tanto en el Scooter Pro como en el modelo M365 normal era que la cubierta de metal trasera acababa rozando con la rueda y en muchas ocasiones teníamos que añadir una pieza impresa en 3D para evitar que esto sucediera. Esta pieza ha sido añadida de serie y con acabado en metal.

Además de la pieza, también tenemos un panel para añadirle una matrícula. Manuel Fernández Omicrono

En la parte trasera ahora nos encontramos con una placa para añadirle una matrícula y a nivel estético han habido dos cambios visibles: los acentos rojos del diseño han desaparecido, y en la barra del manillar delantero Xiaomi ha incluido tanto el logo de la compañía como un enlace a la tienda del fabricante. Algo que no nos ha gustado mucho.

Otros cambios más profundos son un freno delantero, otro trasero y una mejor suspensión gracias a nuevos neumáticos que nos avisan si sufrimos algún tipo de pinchazo. La luz delantera se ha mejorado también, con un alcance de más de 10 metros que mejora su seguridad nocturna, ideal ahora que empieza a oscurecer antes. También se ha añadido una pequeña luz de freno que se sincroniza con el delantero. Otro detalle a tener en cuenta es que el doble freno incluye un freno de disco mecánico de 120 mm y un freno antibloqueo regenerativo eABS.

El sistema de frenado sí se nota mejorado. No hemos tenido problemas incluso con frenazos bastante fuertes; el parón se puede controlar con la debida habilidad y el patinete no tendrá problema en frenar de forma brusca incluso si vamos a máxima velocidad. Aunque no es recomendable hacer esto mucho, ya que podemos tener un accidente.

Se han añadido hasta 5 reflectores. Manuel Fernández Omicrono

Por lo demás, el nuevo Scooter Pro 2 tiene misma ergonomía y mismo sistema de plegado, lo que hace que sea muy cómodo de utilizar. Las sensaciones al usarlo son las mismas que con la anterior generación, salvo que la bisagra que pliega el manillar se siente algo más resistente. Xiaomi opta así por hacer suyo el dicho popular: si algo funciona, no lo cambies. La ergonomía y el uso del patinete son excelentes; es cómodo, fácil de llevar y, sobre todo, resistente.

El plegado no ha cambiado; sigue usando el mismo sistema de pinza en el manillar, aunque como hemos dicho, es más resistente y tanto las piezas como el sistema parecen haberse pulido para que aguanten más el trote de los días.

Funcionalidades

Nos parece la mejor opción sin lugar a dudas. Manuel Fernández Omicrono

Donde sí veremos cambios más profundos es en el interior, en la tecnología. Ahora tendremos nuevas caracaterísticas tanto para la conducción como para conocer el estado del patinete. Uno de los más agradecidos es el modo de velocidad de crucero, que nos permitirá mantener la velocidad máxima todo el rato sin tener que mantener el acelerador. Algo que molestaba si usábamos mucho el patinete en la anterior generación.

Este modo tiene un funcionamiento muy sencillo. Si lo activamos y mantenemos el acelerador en una posición inalterada durante 5 segundos, sonará un pitido. Si soltamos el acelerador, el patinete irá a la máxima velocidad que el modo de conducción le permita. Si volvemos a tocarlo, este control se desactivará para que podamos controlar la velocidad.

Patinete de Xiaomi. Manuel Fernández Omicrono

El cambio más notorio en la conducción se nota en las pendientes. Antes, el patinete de primera generación apenas era capaz de subir cuestas mínimamente empinadas; este nuevo Xiaomi Electric Scooter Pro 2 puede subir pendientes de hasta 20%, a unos 7 u 8 kilómetros por hora.

La batería es de 12.800 mAh, con una potencia de 474 Wh. Esta nos ha dado unos 45 kilómetros de distancia, con un uso bastante continuado entre 20 y 25 kilómetros. La carga tardará en realizarse en unas 8 horas, más o menos. Lo ideal es dejarlo cargando toda la noche para no tener que esperar demasiado.

Patinete de Xiaomi_14 Manuel Fernández Omicrono

Se siguen manteniendo los modos de siempre. El Normal, que alcanza como máximo los 20 kilómetros por hora; el Sport, que llega hasta los 25 km/h; el Eco que mantiene los 15 km/h y un nuevo modo para peatones, que limita la velocidad a 5 km/h. Este último si bien está bien cuando circulamos por el centro de la ciudad donde haya convivencia con paseantes, creemos que limita demasiado el patinete. Hubiera estado bien limitarlo en torno a los 10-12 km/h, porque nos parece demasiado lento.

Otros añadidos nos han parecido ciertamente menores, como la capacidad de revisar en tiempo real la velocidad del patinete y algunos de sus datos mediante la aplicación. No recomendamos su uso si estamos conduciendo, porque nos obliga a mirar el móvil.

El control del patinete se hará mediante la app de Xiaomi y podremos observar algunas medidas desde el panel central, como la velocidad, la batería restante y el modo en el que nos encontramos. Desde la app podremos bloquear el patinete, establecer una contraseña, actualizar su firmware y demás. El botón del panel del manillar nos servirá para encender la luz, cambiar entre modos, etcétera.

El timbre no ha cambiado tampoco. Manuel Fernández Omicrono

¿Me lo compro?

Xiaomi no ha optado por su estrategia más común en esta ocasión: la de poner un precio bajo a su producto. Hay teléfonos, como la línea Poco, que hacen plantear cómo es posible que la compañía gane dinero. El Xiaomi Mi Electric Scooter Pro 2 no es barato, ya que se puede encontrar por entorno a los 530 euros en tiendas como Amazon. Sin embargo, vale cada euro que cuesta.

Y es que sí, hay patinetes eléctricos más baratos en el mercado. Pero pese al precio, el Mi Electric Scooter Pro 2 de Xiaomi nos parece, de lejos, la mejor compra de todas, ya que este precio nos asegura tener ciertas comodidades que nos parecen imprescindibles a la hora de manejar un vehículo de este tipo e ir subidos en él.

Es el más completo. Manuel Fernández Omicrono

Además, el tener una mayor velocidad y un mayor rango de autonomía nos salva de tener que andar pegados al cargador al igual que nos permite usar el patinete con una conducción más amplia. El doble freno nos aporta más seguridad, los materiales más premium nos otorgan más resistencia y detalles como la pieza de metal trasera nos aseguran que el patinete durará más en el tiempo.

Esta es sin duda alguna la mejor opción para moverse por la ciudad, tanto para ir al trabajo como para ir a clases evitando así las aglomeraciones del transporte público. Siguiendo ciertas normas viales y protegiéndonos adecuadamente, los patinetes son el medio de transporte más cómodo y sencillo para movernos sin tener que andar apretujados en un bus o metro y por ende exponernos a la COVID-19.

El Mi Electric Scooter Pro 2 no es el más barato del mercado, pero sí creemos que es el patinete más completo y versátil para los que necesitan ese extra de seguridad y calidad. Es una compra que, pese al precio, es una garantía de satisfacción.