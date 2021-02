Amazon vigilará a sus repartidores con cámaras que nunca se apagan

El tema de la privacidad es uno candente en una pandemia que ha generado todo tipo de problemas a los usuarios, y no solo a los ubicados en España. No es extraño el debate que reza que perderemos libertades a costa de comodidades, y parece que hay empresas que lo llevan a extremos peculiares. Es el caso de Amazon, que planea instalar cámaras en sus vehículos de reparto.

Esto no sería malo de por si, pero tal y como informa The Verge, la privacidad de los trabajadores involucrados podría estar en juego. Estas cámaras avanzadas no solo buscarán monitorear mejor el comportamiento de los comportamientos, sino que estarán todo el rato encendidas, sin pausa.

No solo eso; las cámaras se valdrán de inteligencia artificial para analizar al operario del vehículo y lanzará sugerencias automatizadas, como "distracción al volante" o "reduzca la velocidad" recopilando análisis para evaluar a los conductores después de sus turnos.

Vigilancia de Amazon

Esta es una de las cámaras que se usarán. Amazon | Vimeo Omicrono

La tecnología que montan estas cámaras, tanto en lo que respecta a software como a hardware, están suministrados por Netradyne, una empresa ubicada en California mediante la plataforma Driveri. Podemos ver el funcionamiento de estas cámaras en un vídeo subido por la propia Amazon a Vimeo, aunque en oculto.

Captura del vídeo de Amazon. Amazon | Vimeo Omicrono

La mujer del vídeo, Karolina Haraldsdottir (gerente senior de Amazon para la entrega y reparto de paquetes) describe los objetivos de la firma con la inclusión de esta tecnología. En sus palabras, busca reducir las colisiones, conseguir que los conductores sean más responsables de los errores en carretera y mejorar la evaluación final del trabajador.

Las cámaras graban "el 100% del tiempo" (aunque sin audio y no se puede ver en directo) y si se produce un accidente o una acción indebida por parte del conductor que concuerden con una de las 16 señales que activen el sistema, este carga las imágenes a un equipo de seguridad dedicado para la revisión de las mismas. Por supuesto, el conductor puede desactivar la cámara manualmente pero solo cuando el coche está apagado. Los conductores también pueden subir imágenes de forma manual si así lo quieren.

Captura de la vigilancia a un repartidor de Amazon. Amazon | Vimeo Omicrono

Las palabras de Haraldsdottir son bastante positivas; quieren "preparar a los conductores para el éxito y brindarles apoyo para ser más seguros en la carretera y manejar mejor los incidentes cuando ocurran". No obstante, el medio The Information contactó con algunos trabajadores preocupados al respecto, y descubrieron que una buena parte tenían miedo de que estas cámaras supusieran una vigilancia injusta y una intromisión a su intimidad.

No está claro cuándo Amazon planea instalar estas cámaras y sobre todo cuán extendidas estarán en sus flotas de entrega. Este es uno de los últimos sucesos que salpican a la compañía al respecto del cuidado de sus trabajadores; anteriormente, Amazon había sido criticada por establecer sistemas, comportamientos y pautas de vigilancia a trabajadores para asegurar una grata experiencia al consumidor a costa de los derechos de sus trabajadores.

También te puede interesar...