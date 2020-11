Otro fallo más de MagSafe: no funciona a máxima potencia en el nuevo iPhone 12 Mini

A partir del próximo 6 de noviembre se podrá reservar en España el nuevo iPhone 12 Mini, el nuevo modelo de Apple con un formato mucho más compacto que el resto de modelos de la gama.

Al mismo tiempo que Apple ha aumentado el tamaño de la pantalla de los iPhone 12 y iPhone 12 Pro, alcanzando las 6,1 pulgadas, la compañía se dio cuenta de que serían demasiado grandes (y caros) para muchos usuarios; de ahí el nacimiento de un nuevo modelo, más pequeño y barato.

El iPhone 12 Mini destaca por contar con la misma tecnología que sus "hermanos mayores", pero en un formato mucho más pequeño de 5,4 pulgadas y por sólo 809 euros, cien euros menos que el iPhone 12 normal.

MagSafe en el iPhone 12 Mini

Por supuesto, eso también significa que el iPhone 12 Mini es compatible con el nuevo estándar de carga inalámbrica de Apple, llamado MagSafe. Aunque los iPhone siguen siendo compatibles con cargadores Qi, si usamos un MagSafe podemos obtener recarga rápida de hasta 15 W. Apple ha conseguido esto instalando una serie de imanes en la parte trasera del móvil, que hacen que el cargador permanezca siempre en el mismo sitio y no se mueva; de esta manera, es posible aumentar la potencia de manera segura.

Cargador MagSafe Chema Flores Omicrono

Sin embargo, si compramos un iPhone 12 Mini, descubriremos por las malas que eso no es siempre cierto. Y es que ahora Apple ha confirmado en un documento publicado en su página oficial que este móvil no es capaz de recargar a la máxima potencia de MagSafe.

Todos los nuevos iPhone 12 son capaces de recargar a 15 W (si usamos un adaptador de 20 W o más que no viene incluido); todos, excepto el iPhone 12 Mini que sólo puede recargar a 12 W.

Problemas con MagSafe

Bajar de 15 W a 12 W no es una gran diferencia, y por lo tanto no esperamos que recargar el iPhone 12 Mini tarde mucho más (especialmente porque tiene una batería más pequeña); pero es una diferencia que muchos no esperábamos, incluida la propia Apple.

Y es que la página en español de Apple aún declara que el iPhone 12 Mini se puede recargar a 15W; sólo se ha actualizado la página de soporte para Estados Unidos. Eso puede indicar que es un cambio reciente que la compañía se ha visto obligada a realizar.

Cargador MagSafe. Apple Omicrono

Esta no es la primera vez que Apple tiene que incluir una advertencia sobre MagSafe; justo después del lanzamiento, reveló que MagSafe puede dejar marca en fundas de cuero o piel. Estas advertencias están ocultas en la página de soporte de Apple, y es poco probable que un usuario las encuentre a menos que esté buscando precisamente el motivo del error.

Apple tampoco aclaró en el evento de presentación que MagSafe sólo recarga a máxima velocidad con el cargador oficial de la compañía, que no viene incluido y hay que comprar aparte; eso, pese a declarar que el iPhone 12 venía sin cargador para reducir la contaminación.

Ha sido un comienzo algo aparatoso para una tecnología que es vital para el futuro de Apple, que quiere evitar el uso del puerto USB-C en sus dispositivos haciéndolos completamente inalámbricos.