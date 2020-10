Problemas con el nuevo MagSafe de Apple: deja marca en fundas y es muy lento en iPhone 11

Ayer se produjo el lanzamiento de los dos primeros modelos de iPhone 12 en España, que traen importantes novedades respecto al iPhone 11, la generación anterior que aún sigue disponible a precios cada vez más bajos.

Ha sido un primer día de descubrimientos para muchos usuarios que han dado ya el salto a la nueva generación; aunque no podemos decir que todas estas sorpresas hayan sido agradables.

A estas alturas ya es evidente que la gama iPhone 12 presenta algunos problemas, algunos derivados directamente de las novedades introducidas por Apple.

Por ejemplo, el nuevo cristal con "escudo cerámico" fue una de las estrellas de la presentación, pero usuarios se están encontrando con daños de arañazos con apenas unas horas de uso.

La otra gran novedad de los iPhone 12 fue la compatibilidad con 5G, pero viene con un importante precio: la duración de la batería. Las primeras pruebas confirman que es posible tener dos horas menos de batería en el iPhone 12 con 5G activo.

Problemas con MagSafe

MagSafe, la marca que la compañía ha recuperado para presentar su nueva carga inalámbrica más rápida, también tiene sus problemas. MagSafe es capaz de funcionar a 15W, una potencia mucha mayor que los otros cargadores inalámbricos que Apple ofrecía en su página web, la mayoría de 7,5 W.

Apple presume de haber conseguido aumentar la potencia de manera segura usando imanes, que alinean el móvil y el cargador de manera automática. De esa forma, siempre tenemos la seguridad de que el móvil se está cargando bien y a la máxima potencia posible.

MagSafe en el iPhone 12 Apple Omicrono

Los nuevos iPhone 12 y las nuevas fundas de Apple incluyen imanes compatibles con los nuevos cargadores MagSafe. Sin embargo, lo que Apple no ha revelado hasta el día de ayer es que estos imanes pueden tener consecuencias.

En la página de ayuda de MagSafe, Apple confirma en letra pequeña que MagSafe puede dejar huellas en nuestras fundas; concretamente, el problema ya se ha observado en fundas de cuero oficiales de Apple. Si usamos la carga inalámbrica con la funda puesta, al quitarla podemos ver la forma circular que dejan los imanes.

Marcas en una funda dejadas por el cargador MagSafe de Apple vengapat9 | Macrumors Omicrono

No está claro aún si sólo las fundas de cuero se ven afectadas, o simplemente es que se nota más en esta por el material del que están compuestas. Algunos usuarios que probaron MagSafe con la funda sin saber de esta advertencia ya han compartido fotos que demuestran las manchas que se quedan en la funda; también temen cómo quedará en unos pocos meses de uso.

Que Apple sólo haya avisado de este problema el mismo día del lanzamiento, en una página que la mayoría de usuarios no leerá y en letra pequeña, no será ningún consuelo para los usuarios que no tengan cuidado a partir de ahora.

Carga lenta en iPhone 11

Aparte de los imanes, MagSafe es un cargador inalámbrico como cualquier otro, y por lo tanto es compatible con el iPhone 11 y otros smartphones con carga inalámbrica. Sin embargo, no es recomendable comprar el cargador MagSafe si no tienes un iPhone 12.

Si usas un iPhone 11 sale mejor comprar un cargador Qi normal Paolo AC

Y es que Apple ha limitado mucho el rendimiento del cargador MagSafe en modelos que no sean el iPhone 12. No es algo inesperado, ya que sólo los iPhone 12 tienen los imanes para garantizar el acoplamiento correcto para cargar a 15 W.

Pero eso no significa que si usas un móvil sin imanes se vaya a cargar a 7,5 W como el resto de cargadores Qi; de hecho, modelos como el iPhone 11 o el iPhone XS se cargan a una velocidad muy inferior: necesita media hora para cargar un 13% de la batería de un iPhone XS.