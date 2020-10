El MagSafe sólo carga a máxima velocidad con el cargador de Apple (que no viene incluido)

Una de las novedades más importantes de los nuevos iPhone 12 (que ya podemos comprar en España) es el MagSafe, la tecnología de carga inalámbrica y accesorios mediante imanes. Un sistema que nada más nacer ya ha demostrado tener margen de mejora, y que acaba de dar que hablar otra vez por una limitación con su cargador.

Según afirma Apple, este cargador inalámbrico carga a 15W nuestro iPhone, una velocidad más que estandarizada. No obstante, si queremos toda esa velocidad, sólo podremos conseguirla con el cargador oficial de Apple.

Esto no sería un problema si, como ocurría con los iPhone 11 Pro, el cargador de los nuevos iPhone viniera en la caja. Y no, no lo hace; tenemos que comprarlo aparte (a un precio algo más reducido).

El MagSafe está limitado

Cargador de un iPhone encima de su caja. Chema Flores Omicrono

El youtuber Aaron Zollo, de Zollotech, ha realizado bastantes pruebas. Estos 15W son básicamente el doble de potencia que el máximo que permite casi cualquier cargador Qi convencional. El cargador necesario, el mismo que el de los iPhone 12 USB-C, se vende aparte en la tienda de Apple por 25 euros. Si le sumamos el propio cargador MagSafe, la 'broma' asciende a 65 euros.

Zollo ha probado el cargador MagSafe con bastantes adaptadores de corriente, incluyendo el de 18W que incluían los iPhone 11 Pro y Pro Max. El único cargador que es capaz de entregar los plenos 15W de potencia es el cargador de 20W USB-C de 25 euros. Incluso los cargadores de MacBook, como el de 96W del MacBook Pro, no consigue dar toda la potencia. Así queda la tabla:

Cargador de 20W de Apple: 15W.

Cargador de 18W de Apple: 13W.

Cargador de 96W de MacBook Pro de Apple: 10W.

Cargador Anker PowerPort Atom PD 1: entre 7.5 y 10W.

Cargador Aukey de 65W: entre 8 y 9W.

Cargador de Pixel 4 y Pixel 5: entre 7.5 y 9W.

Cargador del Samsung Galaxy Note 20 Ultra: entre 6 y 7W.

Para que estos cargadores de terceros puedan aprovechar la máxima potencia del MagSafe deben usar el perfil de energía particular que Apple está usando para que se pueda entregar la cantidad óptima de potencia. De momento, ningún cargador sin ese perfil superará los 10W de potencia usando MagSafe.

Calentamiento en el iPhone

Cargador MagSafe Chema Flores Omicrono Omicrono

Zollo también ha descubierto detalles interesantes sobre la carga MagSafe. Apple no quiere bajo ningún concepto tener problemas de sobrecalentamiento, por lo que cuando nuestro iPhone se sobrecalienta el cargador limita su potencia a 10W. Las mejores velocidades las conseguiremos si quitamos la funda para que el calor se disipe mejor.

Como ya pudimos comprobar, los iPhone 11 y anteriores se cargan a una velocidad muy lenta de 5W con el cargador MagSafe, incluso usando el adaptador de 20W de Apple. Lo mismo ocurre con Android; si bien podemos usar un cargador MagSafe con un dispositivo Android compatible con carga inalámbrica, este tendrá una velocidad ridícula de 1.5W. Una velocidad que hace casi inútil cargar un Android con este cargador.