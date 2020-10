Si quieres un iPhone 12, será mejor que te prepares: las reservas se pueden agotar rápido

A partir de mañana día 16 de octubre, los nuevos iPhone 12 y iPhone 12 Pro se podrán reservar en España. La página de Apple será el sitio indicado, en el que podremos conseguir los nuevos modelos antes que nadie.

La reserva de un iPhone garantiza que seremos de los primeros en recibir una unidad cuando estén disponibles a partir del 23 de octubre; es una prioridad que no tendrán el resto de compradores.

Claro, que normalmente esperar al día de lanzamiento no es un problema; pero este año puede serlo, si nos atenemos a los problemas que están teniendo ya en Taiwán para reservar un dispositivo.

Reserva del iPhone 12

Según informa DigiTimes gracias a fuentes de las teleoperadoras de Taiwán, las reservas del iPhone 12 ya se habrían agotado, incluso antes de que oficialmente estén abiertas para todo el mundo.

iPhone 12 Pro.

Las grandes operadoras del país, Chunghwa Telecom, Far EasTone Telecommunications y Taiwan Mobile, ofrecieron a sus clientes la posibilidad de reservar un iPhone 12 con sus planes de datos; un movimiento que tuvo mucho éxito, con todas las compañías presumiendo de buenas cifras. De hecho, tal vez han tenido demasiado éxito.

Según fuentes de Chughwa Telecom, el problema es que las unidades disponibles para reservar se agotaron en sólo 45 minutos.

¿Pocas unidades?

Que las unidades reservadas para clientes se hayan agotado en tan poco tiempo puede indicar dos cosas. Puede ser simplemente que Apple haya otorgado pocas unidades a estas operadoras, para fomentar la reserva a través de su página web; pero sería un movimiento algo extraño.

En cambio, la teoría que más está circulando es que es posible que se hayan podido fabricar pocas unidades del iPhone 12, y que por eso Apple no pueda darles tantas a las operadoras. Si eso se demuestra, podría significar que el iPhone 12 puede convertirse en toda una rareza, al menos durante las primeras semanas de su lanzamiento.

Nuevo iPhone 12 Apple Omicrono

No sería extraño que Apple no tenga aún suficientes iPhone 12 o iPhone 12 Pro para vender. Recordemos que la compañía tuvo que retrasar la presentación de los nuevos modelos a octubre, cuando normalmente es en septiembre; no ha dado razón oficial, pero es evidente que la situación mundial, con las fábricas de Taiwán, China e India afectadas por el COVID-19, ha tenido algo que ver.

Además, el iPhone 12 supone una renovación completa respecto al modelo anterior; en cambio, el iPhone 11 se basaba en el mismo formato que el iPhone Xs, que a su vez estaba basado en el iPhone X. Crear cuatro nuevos modelos no es fácil para la producción, y de hecho ese seguramente es el motivo por el que el nuevo iPhone 12 Mini y el iPhone 12 Pro Max no llegarán hasta noviembre.

Sea como sea, si queremos un iPhone 12 o un iPhone 12 Pro, lo recomendable es estar pendiente a lo largo del día de mañana.