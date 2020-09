Nuevo Logitech MX Anywhere 3: lo mejor de la marca ahora en un ratón más pequeño

Logitech MX Anywhere 3 Logitech Omicrono

Si buscas un ratón completo, la gama MX Master de Logitech puede ser tu mejor opción; son modelos punteros, los primeros que reciben las nuevas tecnologías desarrolladas por el fabricante.

Sin embargo, los MX Master no son para todo el mundo. Son ratones diseñados para la oficina o el despacho, con un tamaño muy grande y aunque son inalámbricos, no están diseñados para que nos los llevemos por ahí. Además, no son cómodos para mucha gente.

Aquí es donde entra la gama MX Anywhere, que Logitech hoy ha renovado para el mercado español con muchas de las tecnologías implementadas en los MX Master.

Nuevos MX Anywhere de Logitech

En efecto, una de las grandes ventajas de estos nuevos ratones es que podemos disfrutar de algunas de las mejoras de los MX Master, pero en un tamaño mucho más discreto y una ergonomía diferente.

Logitech MX Anywhere 3 Logitech Omicrono

Por ejemplo, puede que te alegre saber que los MX Anywhere usan la tecnología MagSpeed que permite variar la velocidad de la rueda. Normalmente, se comporta como una rueda convencional, ofreciendo resistencia al girar, pero si la usamos más fuerte se "soltará" y girará completamente suelta. Esto es muy útil para hacer scroll de documentos muy largos, por ejemplo.

MagSpeed es de esas funciones que cuesta abandonar al cambiar de ratón, y es bueno que ahora esté en el MX Anywhere. Funciona usando electroimanes para cambiar el mecanismo de manera silenciosa.

Logitech MX Anywhere 3 Logitech Omicrono

Usando el programa de Logitech, incluso podemos variar la resistencia de la rueda, para que sea más fácil usarla, o si queremos ganar precisión con la rueda.

Otra función de la rueda del MX Master que llega al MX Anywhere 3 es el scroll horizontal. Si mantenemos uno de los botones laterales pulsados y usamos la rueda, el documento o ventana ahora se moverá a izquierda o derecha. Ideal para programas de edición de vídeo, por ejemplo.

Para todos nuestros dispositivos

La gran ventaja del MX Anywhere respecto al MX Master es su tamaño, que lo hace mucho más práctico para usarlo en todos nuestros dispositivos. El ratón cuenta con memoria para mantener tres dispositivos conectados, desde ordenadores a portátiles, o tablets; y sí, funciona con el iPad gracias a la actualización de iPadOS este año.

Logitech MX Anywhere 3 Logitech Omicrono

De hecho, con la tecnología Flow incluso podemos usar el ratón con varios dispositivos al mismo tiempo, y por ejemplo, copiar y pegar archivos entre uno y otro.

Que sea pequeño no significa que Logitech no haya pensado mucho en la ergonomía. Evidentemente, este modelo será mejor si tienes las manos pequeñas y el MX Master no te iba bien; pero también cuenta con una forma ergonómica que sirve para todo tipo de manos.

Logitech MX Anywhere 3 4 Logitech Omicrono

En cuanto al apartado técnico, cuenta con una batería que dura 70 días; se recarga por USB-C y podemos conseguir tres horas de uso con sólo un minuto de carga. Para el sensor usa tecnología "Darkfield" de 4.000 dpi, que permite usarlo en superficies de cristal.

Logitech MX Anywhere 3 Logitech Omicrono

El MX Anywhere 3 puede ser una buena alternativa para viajar o simplemente si queremos un ratón pequeño y el MX Master nos viene grande. Está disponible en tres colores (blanco, rosa y negro) y también hay una versión específica para Mac.

El MX Anywhere 3 ya está disponible en España por un precio de 89 €.