SkyTV no dejará que uses su TV Box: lo bloqueará a final de septiembre

Ya tenemos otra consecuencia de la salida de Sky de España acaecida hace meses: la desactivación del Sky TV Box, el descondificador de la compañía. El dispositivo que, además, hacía las veces de dispositivo multimedia para Smart TV dejará de poder usarse a partir del día 29 de septiembre en España.

Debido a que el cierre del servicio de streaming tendrá lugar el día 1 de septiembre, el Sky TV Box dejará de estar operativo totalmente. Esto implica que no se podrá usar de ninguna forma, convirtiéndose en todo un pisapapeles.

Una decisión que la propia firma ha anunciado alentando además a los usuarios a reciclar el dispositivo para evitar producir residuos electrónicos. El problema es que el descodificador, valga la redundancia, no era solo un descodificador, sino que servía como centro multimedia.

Adiós al TV Box de Sky

Sky TV Box.

El Sky TV Box dejará de funcionar definitivamente el día 29 de septiembre, es decir, dentro de poco menos de un mes. La propia empresa afirma que los usuarios podrán seguir viendo contenido hasta hoy, día 31 de agosto. A partir del día 1 la app dejará de funcionar, pero hasta el día 28 los usuarios podrán seguir usando el dispositivo.

No será hasta el día 29 en el que veamos al TV Box de Sky morir, ya que no solamente no podrá reproducir contenido del servicio de streaming, sino que no podremos usar ningún tipo de app en él. La firma, de cara a su salida de España, no da ninguna solución alternativa a los usuarios.

La polémica está servida y no es para menos. Este TV Box no era un dispositivo que se incluyera con el servicio, sino que costaba 25 euros y se vendía por separado. Con la salida de España de Sky, los usuarios se quedan con un dispositivo inutilizable cuyo único fin es el reciclaje.

Sky, además, ha sido parca en detalles ya que no se sabe si lanzará una actualización o si por el contrario hay algún tipo de desactivador oculto en el firmware del aparato que lo desactive. La única opción que queda es que la comunidad de soporte al dispositivo ya que su software está basado en Linux. Aunque para ello Sky debería liberar el código del firmware.

No es la mejor decisión

Pantallazo de Sky funcionando en España.

Esta decisión podría acarrear a la firma problemas legales por parte de las autoridades de la Unión Europea. A principios de 2020 la Unión Europea decidió regular la llamada obsolescencia programada, una práctica que suelen llevar a cabo las empresas para forzar la muerte prematura de sus dispositivos (incluso si siguen funcionando) para motivar a los usuarios a seguir consumiendo dispositivos nuevos.

Este asunto ya ha tenido consecuencias; Apple se ha encontrado con serios problemas en los juzgados por incluir actualizaciones problemáticas que ralentizaban los dispositivos o les degradaban las baterías para que sus usuarios se vieran forzados a comprar nuevos modelos.

Las únicas opciones que tiene el usuario en este caso es desconectar el TV Box de la red (en cuyo caso no tendría ningún uso más allá de ponerle un USB) o intentar bloquear de alguna forma el método de desactivación, que como decimos, no se sabe cuál será. Recordemos que el aparato como tal sigue funcionando, y que se vendía por separado.

Por otra parte, la decisión puede salpicar negativamente a Sky por otros frentes. La salida de Sky consiguió que las miradas se posaran en DAZN, el conocido como Netflix del deporte que pese a tener un buen catálogo no ha tenido un año especialmente bueno en España. Esta clase de decisiones podrían beneficiarla, perjudicando (todavía más si cabe) a Sky.