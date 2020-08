Probamos el Dell Latitude 9510: el mejor portátil para la vuelta al teletrabajo

A las puertas del mes de septiembre, y la vuelta de vacaciones, las ventas de ordenadores y portátiles vuelven a crecer; todo gracias a la gran cantidad de estudiantes y trabajadores que necesitan nuevo hardware para ponerse al día.

Es un fenómeno común todos los años, pero este es especial; es el año en el que el teletrabajo ha dejado de ser una mera curiosidad, y se ha convertido en el estándar en muchas empresas, debido a la pandemia del coronavirus.

De repente, la demanda por ordenadores de trabajo se ha disparado, pero eso no significa que cualquier modelo valga. Los compradores buscan modelos que cubran las mismas necesidades que los ordenadores de la oficina, e incluso los superen; y el Dell Latitude es una de las opciones que la mayoría tendrá en cuenta.

Así es el Dell Latitude 9510

Pantalla: InfinityEdge de 15,0 pulgadas resolución 1920 x 1080 píxeles

Procesador: desde Intel Core i5-10210U a i7-10810U; unidad probada

Memoria RAM: desde 8 GB a 16 GB LPDDR3 2133 Mhz.

Almacenamiento: SSD M.2 NVMe de hasta 512 GB.

Webcam, cámara de infrarrojos.

1 puerto USB 3.1 Gen 1 Type-A, 2 puertos USB 3.1 Gen 2 Type-C con Thunderbolt, 1 puerto HDMI 2.0, 1 jack de audio.

1 ranuera de tarjeta uSD 4.0, 1 ranura uSIM.

Sonido: 4 altavoces Waves con MaxxAudio, 4 micrófonos con cancelación de ruido.

Conexiones inalámbricas: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1

Batería: 52 Wh con ExpressCharge.

Peso: 1,4 Kg.

Medidas: 340,2 x 215,8 x 13,99 mm.

El Dell Latitude es el portátil de empresas de Dell, y sólo eso ya debería ponerlo en una posición muy elevada en la lista de prioridades. No en vano la gama XPS, renovada este año, es una de las mejores (si no la mejor) del mercado, y modelos como el XPS 13 se han convertido en la nueva referencia.

Sin embargo, la gama Latitude es muy diferente. Aquí las prioridades son otras, y eso es evidente en cuanto se analiza el Latitude 9510 que hemos podido probar durante unas semanas.

Diseño sin compromisos

El Latitude 9510 está disponible en dos versiones, como dos en uno con pantalla táctil y como portátil; el que hemos tenido la oportunidad de usar es este último, y por lo tanto se trata de un modelo más convencional, en el que la bisagra no se puede abrir completamente; sin embargo, sí que es posible poner la pantalla en un ángulo de 180 grados, y eso ya es más de lo que pueden decir muchos. Además, el portátil se puede abrir con sólo una mano.

El diseño del Dell Latitude 9510 no sorprende Adrián Raya Omicrono

El diseño del Dell Latitude no sorprenderá a nadie; a diferencia del XPS, este modelo no hace sacrificios para conseguir un grosor y un tamaño mínimos, y se centra más en cubrir las necesidades del usuario en su día a día de manera eficiente.

Por lo tanto, no vemos muchos compromisos; el grosor es mayor para poder incluir puertos USB de tamaño completo (aunque también tiene USB-C) y HDMI, que el usuario profesional necesitará. Sin embargo, no contamos con puerto Ethernet y en ese caso sí que necesitaremos llevar un adaptador.

Trabajar en este portátil es muy cómodo

El Latitude 9510 es elegante y sobrio, pero sin nada que le haga destacar, algo que sin duda se ha hecho a propósito. Que este portátil prioriza el uso diario sobre cualquier otra cuestión es evidente cuando lo abrimos: la superficie que ocupa el teclado es amplia y la distancia entre teclas, más que suficiente.

Hablando de las teclas, estas son mullidas y tienen el recorrido necesario para no cansar con el trabajo constante. Nunca dan la sensación de que estamos golpeando el chasis del teclado, como tristemente es tan habitual. Si acaso, algunos usuarios considerarán esto una desventaja, aunque creemos que es más una cuestión de acostumbrarse.

El teclado y el trackpad del Dell Latitude 9510 son buenos para trabajar Adrián Raya Omicrono

El espacio para reposar las muñecas es amplio y adecuado, y en el medio encontraremos el trackpad; no es el más grande del mercado, pero se le acerca. Si no llevamos un ratón encima, este trackpad cumplirá su función perfectamente: la sensación que da es buena y es compatible con gestos.

Como resultado, hemos podido comprobar que trabajar en este portátil es más cómodo de lo habitual; se nota que ha sido diseñado para hacer horas sin problemas.

Pantalla tradicional pero espectacular

A esto también ayuda la pantalla, que es espectacular pero no en el sentido en el que solemos usar la palabra. Y es que, con una resolución de 1080p y una proporción de 16:9, esta pantalla parece muy 'típica'; pero de nuevo, eso se ha hecho así a propósito.

Cada vez vemos más portátiles con pantallas de proporción más alta, como los propios XPS de Dell o las Surface de Microsoft. La ventaja de esta proporción es que podemos leer más contenido sin necesidad de hacer scroll. Por eso al principio nos sorprendió que el Latitude 9510 tuviese una proporción tradicional de 16:9, pero tiene sentido.

La pantalla del Dell Latitude 9510 es muy buena Adrián Raya Omicrono

De esta manera, es posible tener dos ventanas abiertas al mismo tiempo, algo especialmente útil mientras trabajamos para comparar datos, textos o para tener el chat abierto al mismo tiempo que escribimos, por ejemplo. La proporción de pantalla escogida por Dell facilita este flujo de trabajo.

Además, no es que la pantalla sea mala ni mucho menos. Lo que pierde en resolución lo gana en otros aspectos como el brillo (de 400 nits) el contraste, el tratamiento de los colores y los ángulos de visión.

Hardware a la altura

El Dell Latitude 9510 es un portátil rápido, siempre y cuando lo configures correctamente. De manera sorprendente, Dell aún ofrece modelos con 8 GB de memoria RAM, lo que consideramos insuficiente a estas alturas incluso en un portátil de trabajo. Dar el salto a los 16 GB es la primera mejora que deberíamos considerar.

Dell sigue confiando en Intel para sus procesadores, en esta ocasión con la décima generación. El modelo que hemos podido probar es el Core i7-10810U, que cumple perfectamente con todo lo que le pedimos. También tiene seis núcleos, por lo que está mejor preparado para el futuro multitarea que nos espera.

En cambio, donde no encontraremos sorpresas es en la gráfica integrada Intel UHD Graphics, que sigue sin estar a la altura en videojuegos modernos. Es comprensible que Dell no haya optado por una gráfica dedicada de Nvidia o AMD; al fin y al cabo, no es un portátil para jugar. Pero es algo a tener en cuenta si pensamos 'echarnos una partida' después del trabajo.

Los altavoces del Dell Latitude 9510 están dirigidos al usuario Adrián Raya Omicrono

Donde sí se ha trabajado más es en el sonido. Es impactante abrir el portátil y encontrarse dos altavoces a sendos lados del teclado, apuntando directamente al usuario. Gracias a eso, el sonido es claro y potente, a diferencia de tantos portátiles que apuntan sus altavoces hacia abajo por cuestión de espacio. Como resultado, ver películas y series en el Latitude 9510 es sorprendentemente agradable.

Un detalle que echamos en falta tiene que ver con la seguridad. El Latitude 9510 no cuenta con un lector de huellas digitales integrado; en vez de eso, usa una cámara de infrarrojos compatible con Windows Hello para detectar nuestra cara y desbloquear el portátil sin tener que hacer nada. Funciona igual de bien que en un smartphone, pero la opción del lector de huellas no debería haberse quitado por esto.

Optimizando el trabajo con IA

Y trabajar es lo que podremos hacer sin problemas con el Dell Latitude 9510; no solo por el hardware incluido, sino también por el software. Los programas preinstalados en los ordenadores nunca suelen ser motivo de alegría, pero al menos eso está cambiando poco a poco.

Dell Optimizer, el programa incluido en los portátiles Dell Omicrono

La gran novedad en los Latitude es Dell Optimizer, un nuevo programa que reúne tanto las actualizaciones de sistema, de programas y drivers, como mejoras de rendimiento para aprovechar mejor el ordenador.

Con una interfaz sencilla, es posible, entre otras cosas, aumentar la vida de la batería si estamos en una situación en la que no encontramos un enchufe cerca, aumentar el rendimiento de nuestros programas para que vayan mejor, o incluso mejorar el sonido con audio inteligente.

Dell usa Inteligencia Artificial para aplicar estos cambios, y aunque es difícil decir hasta qué punto supone una diferencia, al menos es una mejora y no una molestia.

Serio y sin florituras

El Dell Latitude 9510 es un ordenador para trabajar, que se toma completamente en serio su misión. Como resultado, estamos ante un portátil ideal para el teletrabajo y para el estudio.

Dell Latitude 9510 Adrián Raya Omicrono

Como consecuencia, no podemos esperar muchas florituras de este dispositivo. Aquí no hay nada de lo que 'presumir', porque este portátil asume que somos adultos trabajadores que no necesitamos esas cosas. Es tal vez demasiado serio para su propio bien, pero una vez que comprendemos eso, comprenderemos el verdadero potencial de este portátil.

El Dell Latitude 9510 está disponible a partir de 1.429 € en la tienda de Dell.