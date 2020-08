Microsoft Flight Simulator es tan exigente que ni con el mejor PC llegarás a 60 fps

Hace muy poco que en España ya podemos disfrutar de Microsoft Flight Simulator, el videojuego de simulación de vuelo más ambicioso. Ya se sabía que título iba a ser exigente y que se necesitarían ciertos requisitos para jugarlo, pero las expectativas se han visto superadas.

Numerosos youtubers y portales especializados en pruebas han querido ver cuán exigente es este videojuego más allá de las especificaciones recomendadas por Microsoft, y los resultados han dado casi miedo: ni el mejor hardware para PC actualmente puede mover fluidamente el título.

Sí, se pueden alcanzar los 60 FPS si 'capamos' algunas opciones gráficas. Pero de nuevo, hablamos de hardware que cuesta varios miles de euros, con el que esperas jugar a la máxima resolución, y sobre todo, a los máximos FPS posibles. Algo que no ha sido posible para algunos.

Flight Simulator es el nuevo 'Crysis'

El conocido youtuber 'JayzTwoCents' especializado en hardware, a tenor de una colaboración con la firma Origin PC, ha probado el videojuego de Microsoft en una bestia de proporciones épicas: un AMD Ryzen 3950X de 16 núcleos y 32 hilos, el procesador de consumo de la marca más potente junto a una Nvidia RTX 2080 Ti, una GPU valorada en más de 1.000 euros. Todo ello enfriado con una refrigeración líquida.

De hecho, para más 'inri', el youtuber ha probado el título con la opción "Satellite Data Streaming", que usa nuestra conexión para igualar el tiempo climático del juego con el real, una opción que consume bastante ancho de banda pero que se puede permitir gracias a una conexión de 10 gigabits por segundo.

Las estimaciones de hardware que pone el propio youtuber son absurdas. Lejos de los requisitos mínimos, se recomienda usar como media un Intel Core i7-9800X junto a una Nvidia RTX 2080 o una Radeon VII, la tarjeta gráfica más potente de AMD. Hardware que vale, de nuevo, varios miles de euros. De forma ideal, 'JayzTwoCents' directamente recomienda el mejor hardware que puede comprar el dinero a nivel de consumo, que es el que el propio youtuber está usando.

Los tests, realizados en un panel 1440p y con una tasa de refresco de 144 Hz, han sido demoledores: en el suelo se alcanza una media de 30 FPS, y en el aire se rozan los 60, con intervalos de entre 50 y 56 FPS. Con algunos cambios el youtuber consigue alcanzar brevemente los 60, pero nada estable ni mucho menos.

Medios como DSOG se han encontrado un panorama similar. Con un hardware igual de impresionante, sus pruebas no han dado resultados distintos. En este caso, se ha usado un Intel i9-9900K con un 'overclock' a 5 GHz y una Nvidia RTX 2080 Ti, de nuevo, la GPU más potente de consumo que podemos comprar por debajo de la Titan RTX. Se han usado, además, 16 GB de memoria RAM a 3600 MHz y un SSD NVMe de alta velocidad, recomendado para que las texturas carguen de forma óptima.

¿El resultado? En gráficos "Ultra" no se llegaba a los 50 FPS, y en "High" la media oscilaba entre los 40-50, todo en una resolución 1440p. Es cierto que en resolución FullHD podríamos obtener más FPS, pero es ridículo jugar a un juego así en esta resolución con un hardware que vale casi lo mismo que un coche de segunda mano.

La salvación: las consolas

Mando de Xbox @16bitspixelz en Unsplash Omicrono

Se espera que más adelante Microsoft Flight Simulator se lance tanto en Xbox One como en Xbox Series X, la próxima consola de la firma. No, no podremos alcanzar grandes tasas de FPS si jugamos a este juego en una consola, pero al menos será jugable, con una tasa que irá desde los 30 hasta los 60 FPS.

Obviamente aquel que quiera jugar a este título en buenas resoluciones sin tener que dejarse el sueldo en un PC tendrá que optar por una consola de Microsoft. La comunidad de Internet se ha pronunciado al respecto y han calificado a este Microsoft Flight Simulator como "el nuevo Crysis", un juego que hace años causó sensación por lo mismo: no ser jugable ni en el PC con mejor hardware del momento.