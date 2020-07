Amazon alerta: arreglará sus auriculares porque se calientan demasiado

El año pasado en un evento Amazon presentó los Amazon Echo Buds, sus primeros auriculares inalámbricos con Alexa integrados. Estos auriculares aún no han llegado a España, pero llevan un tiempo en el mercado estadounidense. Y varios usuarios se han estado quejando en los últimos meses de problemas de sobrecalentamiento.

El medio Android Central reportó por primera vez este problema, ya que Amazon envió el pasado 15 de julio un correo a los usuarios para alertarlos de un posible problema con los Buds. Amazon aseguró que "en casos muy rars es posible que los Echo Buds se sobrecalienten en la caja de carga". Algo que si hacemos alguna búsqueda por Internet, confirmaremos de mano de algunos usuarios.

Hoy Amazon lanza una actualización de firmware que soluciona el problema y además de eso mejora el rendimiento de la batería de los dispositivos así como eliminar cualquier riesgo para el usuario.

Los Buds de Amazon sobrecalentándose

Echo Buds de Amazon. Amazon Omicrono

Según reporta Engadget, Amazon está pidiendo a sus usuarios que atualicen el firmware de sus auriculares true wireless desde hoy mismo. Desde la app Alexa podremos descargar el firmware del dispositivo que debería ser el 318119151 o superior.

Amazon suele actualizar sus dispositivos automáticamente, por lo que si has comprado recientemente estos auriculares posiblemente ya estén actualizados. Si los números mencionados no son los correctos, tendremos que abrir la tapa de la caja de los Echo Buds para asegurarnos de que estén conectados a nuestro dispositivo y que funcionen con la app de Alexa.

Debemos recordar que para actualizar correctamente los Buds tenemos que tener nuestro móvil cerca de los Buds durante al menos 30 minutos, para luego verificar si los Buds se han actualizado.

Los clientes reportaron el problema

Amazon se dio cuenta del problema debido a los tickets de cliente que generaron los consumidores. Según ellos, "un número limitado de casos" han reportado el sobrecalentamiento sin que se hayan reportado lesiones por ello. La firma de Jeff Bezos no ha dado más detalles sobre la forma en la que el sobrecalentamiento se llevaba a cabo.

No obstante, todo este movimiento de Amazon ha servido no solo para evitar problemas, sino para que la propia firma se cubra las espaldas. Es cierto que en España todavía no podemos comprar oficialmente los Amazon Echo Buds, pero es de esperar que en un futuro puedan llegar a nuestro mercado. En cuyo caso, estas son buenas noticias, ya que nos olvidaremos por completo de estos problemas.

Si tienes los Buds, te conviene actualizarlos no solo por tu seguridad, sino porque en la actualización de firmware se detalla que gracias a la misma se mejora la batería de los Buds, por lo que te durarán más.