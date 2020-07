Así serán los nuevos rivales de los AirPods de Samsung

A la espera de que veamos en España nacer a los Samsung Galaxy Note 20, ya se están sucediendo algunas filtraciones no solo sobre el dispositivo, sino sobre los otros accesorios que se darán a conocer en el Unpacked 2020. En este caso se presentarán unos nuevos AirPods de Samsung, los Galaxy Buds.

De nuevo, ha sido el famoso leaker EvLeaks el que ha filtrado unos renders a máxima calidad de los Samsung Galaxy Buds. Evan Blass tiene una fama reputada sobre sus leaks, demostrando en numerosas ocasiones que son reales. Dada la calidad de los renders que Evan ha publicado, no parece que estos sean falsos.

Vemos un cambio radical en el diseño, pasando a tener forma de grajea, y con un estilo muy redondeado en sus bordes. Además, se confirma el color bronce que se confirmó con las primeras imágenes del Note 20 y que también estarán presentes en estos Buds.

Nuevos Samsung Galaxy Buds

Samsung Galaxy Buds. EvLeaks Omicrono

Estos Buds aún no se han hecho oficiales, por lo que no hay datos sobre sus características. Se rumorea que se llamarán "Galaxy Buds Live" o "Galaxy Buds X", pero esto no se ha confirmado. Estarán disponibles en 3 colores; negro, blanco y el mismo bronce que tendrá el Galaxy Note 20 y los Galaxy Watch 3.

Según podemos ver en los renders, habrá un altavoz en medio del auricular junto a 2 micrófonos para lanzar comandos de voz y atender llamadas. Es cierto que la forma es un poco extraña y si bien podrían encajar en la oreja, el agarre de los mismos es algo más dudoso.

Se estima que estos tendrán cancelación activa de ruido, unas 11 horas de duración de batería y según EvLeaks el precio será de unos 140 dólares. No se sabe cómo se traduciría ese precio a España, y aún quedan muchos datos por confirmar, como la compatibilidad de estos auriculares con otros asistentes inteligentes además de Bixby.

Podrían ser renders elaborados

Galaxy Buds filtrados por WinFuture. WinFuture Omicrono

El medio alemán ya publicó unos renders en 3D en su momento. Es cierto que EvLeaks tiene una reputación más que sobrada en lo que a filtraciones se refiere, pero los Buds que ha filtrado Blass tienen una forma un poco extraña y difícilmente podrían encajar bien en nuestro oído.

Los modelos de WinFuture son bastante más lógicos, y aunque siguen teniendo una forma algo distinta a lo que estamos acostumbrados, tienen un diseño que sí podemos imaginar en una oreja. Por lo tanto, es probable que Blass se haya equivocado, algo inaudito si cabe. No saldremos de dudas hasta el 5 de agosto.

¿Cuáles prefieres?