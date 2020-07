Huawei se adelanta a Apple con un ordenador de sobremesa con su propio procesador

Un ordenador de sobremesa de Huawei ha sido lanzado en China por sorpresa, pero la verdadera novedad es que no usa un procesador Intel ni AMD, sino uno desarrollado por la propia Huawei.

Ahora que Apple por fin ha anunciado que abandonará a Intel, y que está diseñando procesadores para los nuevos Mac y MacBooks, la cuestión de si ARM es el futuro de los ordenadores vuelve a cobrar fuerza.

El gran obstáculo de los procesadores ARM es la compatibilidad con los programas que usan la mayoría de los usuarios en Windows o macOS; es una cuestión que afecta también a Microsoft y a su Surface Pro X, por ejemplo.

El primer ordenador de escritorio con procesador Huawei

Pero, ¿y si ya no tenías más remedio que dejar de usar el hardware y software 'clásico'? Esa es la situación en la que se encuentra Huawei, cuyas alianzas con Microsoft e Intel para el desarrollo de portátiles estaban en duda. Así que buscar alternativas tiene mucho sentido, especialmente en productos dirigidos a China; por ejemplo, con un procesador propio.

El procesador Kungpeng 920 de Huawei es la estrella de este ordenador 二斤自制 Omicrono

En realidad, Huawei ya tiene una división dedicada especialmente al desarrollo de procesadores, HiSilicon; así nació la gama de procesadores Kunpeng, algunos de ellos auténticos monstruos fabricados en 7 nm, como el Kungpeng 920 de ocho núcleos. Sin embargo, hasta ahora estos procesadores estaban dirigidos sólo al mercado de servidores, donde ARM tiene importantes ventajas en consumo.

Hasta ahora. El canal de Youtube 二斤自制 (via Tom's Hardware)ha conseguido hacerse con el primer ordenador de escritorio con procesador Huawei, y puede ser el primero de muchos.

Así es el ordenador de Huawei

La presentadora del canal explica que pudieron comprar este nuevo modelo de ordenador de sobremesa, basado en el mencionado Kungpeng 920 de ocho núcleos a 2,6 GHz, y lo que han descubierto es, como mínimo, interesante.

Para empezar, este ordenador está basado en una placa base propia, también fabricada por Huawei, con 16 GB de memoria RAM DDR4-2666 fabricada por Kingston. Un detalle llamativo es que el procesador es uno de los pocos que ya es compatible con PCI-Express 4.0, por lo que en teoría puede montar SSDs muy rápidos; sin embargo, la placa base sólo tiene tres ranuras PCIe 3.0, por lo que no se aprovecha.

El interior del ordenador con procesador Huawei no tiene nada fuera de lo normal 二斤自制 Omicrono

Para el almacenamiento no se aprovecha el PCIe, sino que se usa un SSD de 256 GB conectado por SATA. Llama la atención la gráfica, de marca Yeston pero basada en la GPU RX550 de AMD.

Por lo demás, es un ordenador convencional; la iluminación del vídeo no deja ver los detalles, pero parece una caja normal con las conexiones que podemos esperar de un ordenador cualquiera.

Lo único que deja caer que este no es un ordenador normal es la fuente de alimentación, que es de sólo 200W; no es que hayan ahorrado demasiado, es que eso es suficiente para un procesador que consume tan poco como este.

¿Cómo va el ordenador de Huawei?

¿Estamos ante una gran alternativa, un ordenador que consume muy poco y hace todo lo que necesitas? Es poco probable; las pruebas realizadas por la youtuber desvelan varios problemas relacionados con la plataforma.

Para empezar, este ordenador no viene con Windows, sino con UOS, un sistema operativo basado en Linux y desarrollado para el gobierno chino con la intención de ofrecer una alternativa libre al sistema de Microsoft. Por lo tanto, el primer problema que se encontró la youtuber fue encontrar programas compatibles; especialmente porque tuvo que pagar 800 yuan (unos 100 €) para poder acceder a la tienda de aplicaciones integrada.

El ordenador con procesador Huawei viene con un sistema desarrollado para el gobierno chino 二斤自制 Omicrono

No esperes encontrar Photoshop ni ninguno de los programas habituales, aunque al estar basado en Linux, al menos hay una gran selección de programas de código abierto. Pero usarlos tampoco es una gran experiencia, por la falta de potencia del procesador.

El principal problema es que el procesador no parece diseñado para este tipo de tareas; no solo por la potencia sino por detalles incongruentes, como que sea capaz de hacer streaming en 4K sin problemas, pero luego no pueda reproducir el vídeo sin saltos al no tener decodificación por hardware.

Prueba del primer ordenador con procesador Huawei

La conclusión a la que llegó la youtuber es que es un ordenador pensado para tareas de oficina ligeras, pero claro, ahora llega lo más importante, el precio. Por 7.500 yuan (945 €), es demasiado caro para ese tipo de uso, y cualquier ordenador por la mitad de precio debería dar resultados similares o incluso mejores.

Por lo tanto, por ahora el primer ordenador de sobremesa de Huawei es más una curiosidad que otra cosa, una manera de aprovechar el hardware; pero da la sensación de que no es un intento serio de conquistar el mercado. Al menos, no por ahora.