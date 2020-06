La Xiaomi Mi Band 5 es oficial: más pantalla y mejor diseño para la mejor pulsera deportiva

Después de haber hablado de ella no hace mucho, Xiaomi ha presentado la Xiaomi Mi Band 5, su nueva pulsera de actividad. Un año más, Xiaomi se dispone a dominr ael mercado de accesorios deportivos después de 4 generaciones, de nuevo apostando por el precio absurdo como reclamo y por su plantel de características inigualables.

La nueva banda deportiva de Xiaomi no destaca en diseño; es prácticamente calcada a sus anteriores generaciones pero sí lima asperezas, como graves problemas de diseño asociados a la carga. Uno de esos puntos queda solucionado, y además, añade cosas nuevas.

Por ejemplo, una mejor pantalla a color junto a una gran batería que nos deja un coste absurdamente barato, y que busca refinar una experiencia que ya era excelente de por si.

Así es la Mi Band 5

Foto oficial de la Xiaomi Mi Band. Xiaomi Omicrono

Xiaomi ha publicado toda la información en su tienda, y en su presentación oficial ha permitido a los usuarios la precompra en Aliexpress, dejando listo su precio oficial. Y viendo su relación calidad-precio, esta promete ser una de las mejores bandas deportivas del año 2020.

La pantalla crece hasta un 20%, alcanzando las 1.2 pulgadas con tecnología OLED. Gracias a este aumento de tamaño podremos ver algo más de contenido en pantalla, algo importante si queremos visualizar la información de forma más rápida mientras hacemos ejercicio.

Nueva Xiaomi Mi Band 5. Xiaomi

Ya no será necesario desarmar la Mi Band para poder cargarla: ahora tendrá carga magnética trasera, justo debajo del sensor de ritmo cardíaco (también mejorado). Así, no tendremos que quitarle la correa cada vez que queramos cargarla, algo que era un problema en la Mi Band 4.

Contamos con hasta 11 modos de seguimiento de deporte, entre los que se destacan el yoga, la bicicleta elíptica o la máquina de remo. También tenemos entrenamiento de fuerza, correr en cinta, en exteriores, etcétera. Pero sin duda el mejor añadido es, por fin, la inclusión del NFC.

NFC al fin

La Mi Band 5 tiene por fin NFC Xiaomi

Históricamente la Mi Band siempre ha requerido NFC por parte de sus fans. No tendrán que esperar; gracias a esta conectividad podremos realizar pagos con la banda, y aunque la Mi Band 4 tenía una variante con NFC no tenía una específica para el mercado occidental.

Por ahora permite pagos con UnionPay, y no sabremos si la Mi Band 5 admitirá pagos en territorio español hasta que llegue. Xiaomi España ha explicado a El Androide Libre que aún no poseen dicha información, por lo que aún no está claro qué ocurrirá después.

Otras funciones que recoge la nueva Mi Band 5 son la función de cámara remota, el nuevo sensor profesional de monitorización de salud y los 11 modos de deporte ya mencionado, así como un nuevo modo de salud femenina.

Precio y disponibilidad

Por ahora podremos acceder a 2 versiones en fortma de precompra hasta su salida. La versión china se podrá enviar a partir del día 18 de junio, y la versión global verá sus envíos a partir del 3 de agosto. El precio ronda los 40 euros, siendo un poco menor en el caso chino.

Recomendamos esperar a la versión española, ya que los sistemas de pago no solo requieren NFC, sino compatibilidad con el dispositivo, por lo que aún tendremos que salir de dudas con dicho problema. Estos son los enlaces a las 2 variantes: