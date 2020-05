Gadgets tecnológicos que no deberías comprar nunca

La evolución tecnológica ha dado paso a cientos de dispositivos que resultan de gran utilidad para los seres humanos. Seguro que dispones de un móvil y un ordenador, pero, ¿alguna vez te has parado a contar todos los dispositivos que posees?

En este sentido, posiblemente tengas muchos más de los que realmente necesitas. Sin embargo, lo peor son las marcas que, ni cortas ni perezosas, lanzan productos tecnológicos de escaso sentido y enfocado a aquellos que no tienen muy claro qué quieren.

Precisamente, en este artículo venimos a haceros una recopilación de los gadgets tecnológicos que jamás deberíais compraros, ya sea porque están totalmente desfasados o porque implican un sobrecoste totalmente ilógico.

Cables demasiado caros

La inmensa mayoría de la gente (por suerte) suele comprarse cables HDMI o Ethernet normales, de esos que apenas cuestan unos eurillos en Amazon. No obstante, por muy sorprendente que pueda sonar, hay personas capaces de gastarse 30 euros por un cable de este tipo pensando que es mejor que los baratos.

HDMI de oro.

Por favor, si pagas más que sea porque necesitas un cable más largo o prefieres un material más duradero. Pero que éste sea de "oro" no mejorará su rendimiento, y es que el metal precioso es un buen conductor pero no mejor que la plata. Si no tienes grandes humedades, no debería preocuparte tener este componente.

Si nos vamos al extremo, hay cables que cuestan auténticas bestialidades. Marcas como AudioQuest venden accesorios de este tipo que van desde los 100 hasta los 6.000 euros. Un auténtico despropósito si lo que queremos es conectar una tele.

Gafas VR baratas

A día de hoy ya es posible disfrutar de multitud de experiencias basadas en realidad virtual (VR). Sin embargo, un error bastante frecuente es intentar meterse en el mundillo VR sin invertir apenas dinero.

Niño con unas gafas de realidad virtual. @jeshoots en Unsplash Omicrono

En Internet podremos dar con una gran variedad de soportes que nos permitirán introducir en ellos nuestro smartphone para probar la tecnología de realidad virtual. Hay dispositivos de este tipo por apenas 15 o 20 euros, pero lo más probable es que lo uses una sola vez en tu vida, ya que la experiencia es horrible.

Si bien es cierto que las buenas gafas de realidad virtual suelen costar entre 200 y 300 euros, como las Oculus Rift o las HTC Vive, os garantizamos que no es para nada recomendable ir a las opciones baratas. Por ahora, la realidad virtual es cara y no tenemos mucho que hacer, podríamos decir que "lo barato sale caro" en este caso.

Dispositivos gaming que no lo son

Muchas veces hay compañías que abusan de determinados términos para intentar seducir a algunos sectores específicos de la población. El ejemplo perfecto es el boom actual de los dispositivos gaming.

Gamer. @everywheresean en Unsplash Omicrono

En otras palabras, hablamos de marcas que apodan a sus dispositivos gaming cuando en realidad no lo son. Porque no, queridos lectores, que un ratón o un teclado tengan luces de colores no los convierte automáticamente en accesorios gaming.

Por favor, si queréis evitar ser timados comprobad que de verdad el dispositivo en cuestión es capaz de mejorar el rendimiento al jugar, ya sea por comodidad o una mayor rapidez de respuesta. Pero, no, por tener iluminación RGB no ganarás la partida del Fortnite.

Domótica desconocida

Los denominados dispositivos inteligentes están más de moda que nunca. Altavoces inteligentes, cámaras de seguridad, termostatos y una larga lista de aparatos similares que, en teoría, nos hacen la vida un poco más fácil al poder controlar cosas de casa con la voz.

Amazon Echo Dot. Amazon Omicrono

Teniendo en cuenta que se trata de gadgets que podrían poner en jaque nuestra privacidad al estar en nuestro propio hogar, lo lógico es apostar por marcas con prestigio como Amazon, Google, Sonos, Xiaomi, Nest o Ring. ¿Qué podría salir mal si pones en tu salón una cámara de seguridad inteligente de una marca totalmente desconocida?

eReaders que no sean Kindle o Kobo

Cada día son más los que dejan de lado el papel para pasarse a la lectura electrónica con los llamados eReaders. Hemos de admitir que se trata de un sector absolutamente dominado por Amazon y sus Kindle, mientras que Kobo les sigue la estela.

Kindle. Freestocks Unsplash

En este sentido, lo aconsejable es optar por una de estas dos marcas, ya que están a años luz del resto. Si compras un eReader de una firma desconocida posiblemente te acabes arrepintiendo.

Productos demasiado futuristas

Como expertos en tecnología, en OMICRONO estamos acostumbrados a conocer cientos de dispositivos que acaban no llegando al mercado o que si lo hacen finalmente son verdaderas estafas.

Una futurista mascarilla, capaz de abrir y cerrar una apertura delantera. DesignMaker Omicrono

Infórmate y asegúrate de que el gadget en cuestión funciona como realmente te lo venden. Basta con echar un vistazo en páginas de recaudación de fondos como Kickstarter o Indiegogo para ser conscientes de que la mayoría de proyectos nunca llegarán a ser realidad.

Clones chinos del último exitazo

Triunfe el producto que triunfe, a las pocas semanas aparecerán decenas de clones made in China que aparentan ser exactamente iguales que el producto popular en cuestión, pero que en realidad son de una calidad bajísima.

Llegan los AirPods falsos, un accesorio de moda que no suena. ASOS

El ejemplo perfecto lo tenemos en los miles de auriculares inalámbricos parecidos a los AirPods que circulan por la red y que cuestan apenas 10-15 euros. No recomendamos adquirir este tipo de productos, al menos si le tenéis cierto aprecio a vuestro sistema auditivo. Cabe recalcar que este tipo de auriculares son solo un ejemplo de los miles de clones que veremos por Internet.