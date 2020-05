Cambios en las tarjetas SD: ahora serán ultrarrápidas y gestionarán 4 GB por segundo

Nuestros dispositivos electrónicos son cada vez más vitales y sobre todo mejores. Nuestros smartphones, ordenadores de bolsillo, están incluso alcanzando a grabar en resoluciones 8K. Y por eso necesitamos métodos de almacenamiento que puedan manejar dichas transferencias. Exacto, hablamos de las tarjetas SD.

La SD Association, la responsable de fijar los estándares que gestionan las memorias extraíbles de este calado, ha anunciado un nuevo estándar que llegará a las futuras tarjetas que se pongan a la venta. El SD 8.0, que tiene como principal ventaja otorgarnos unas velocidades de infarto.

Unas velocidades que se traducen en hasta 4 GBs de velocidad de transferencia por segundo. Es decir, 4 veces más velocidad respecto a SD 7.0, lanzado en 2018 y que tenía una velocidad de lectura de casi 1 GB.

Velocidades ultrarrápidas

Tarjeta SD.

Tal y como podemos leer en Gizmodo, estas tarjetas nos ofrecerán una velocidad hasta 4 veces superior a la "generación" anterior de SD. Eso sí, esta no es una actualización que vayan a recibir nuestras tarjetas. Este nuevo estándar se valdrá de la compatibilidad con PCI Express 4.0 para funcionar.

Esto quiere decir que el lector de tarjetas que usemos tiene que soportar 2 carriles de PCIe 4 para aprovechar toda su velocidad. No es que la tarjeta no funcione si no la introducimos en un lector compatible, pero sí veremos el rendimiento de la tarjeta mermado a la mitad, siendo la velocidad de transferencia de 2 GBs por segundo. Que sigue siendo rápido, por supuesto, pero es la mitad de rendimiento.

La SD Association ha logrado esto usando 2 de sus espacios de pines transfiriendo unos 1.969 MBs por segundo. La lógica nos dicta, así, que disponer de un único canal reduce la velocidad poderosamente, por lo que tendremos que tener en cuenta esto a la hora de comprar una de estas tarjetas.

¿Cuándo llegará?

Tarjetas SD Express.

El estándar 8.0 será compatible con tarjetas SD de varios tamaños, como las SDXC, SDUC o SDHC. La gran noticia es que este estándar se podrá "aprovechar" en caso de tener un lector de tarjetas algo más antiguo; no estaremos sacándole todo el "jugo" a la tarjeta SD, pero estaremos obteniendo el doble de velocidad de transferencia en nuestra tarjeta SD 8.0 respecto al resto de tarjetas 7.0.

La pregunta es: ¿cuándo llegará este nuevo estándar? Lo cierto es que puede pasar un tiempo hasta que este estándar se adopte. Después de su aprobación, queda que los fabricantes empiecen a lanzar tarjetas compatibles, las cuáles serán, por cierto, presumiblemente caras al principio.

Hablando en estimaciones, se espera que empiecen a llegar estas nuevas SD dentro de unos meses, aunque lo más probable es que la adopción llegue en 2021. La espera merecerá la pena, sin duda; tendremos mejores velocidades en almacenamiento externo, y los procesos internos que dependan de estas tarjetas (por ejemplo, cargar un juego de Nintendo Switch en ella) serán más rápidos.