Sonos presenta Arc: su barra de sonido de mayor calidad viene con Dolby Atmos

Sonos ha vuelto al salón. Después de lanzar el pasado mes de septiembre el Sonos Move, su primer altavoz portátil, la compañía especializada en sonido ha lanzado una nueva barra de sonido, la Sonos Arc. La Arc no llega para sustituir a la compacta Sonos Beam, sino que va un paso más allá y viene a jubilar a la Playbar, ya que se trata de la nueva barra de sonido de más alto nivel de su catálogo.

Junto a la nueva Arc (899 €), la compañía también ha aprovechado para renovar dos de los productos más icónicos de su catálogo Sonos:Sub y Sonos Five. Ahora son más potentes, compatibles con los nuevos avances de sonido que vienen en una renovada aplicación pero mantienen su icónico diseño. Eso sí, por primera vez tendremos ambos equipos en una versión completamente blanca.



La Sonos Arc "es la experiencia de cine en casa más envolvente de Sonos. La calidad de imagen de los televisores ha crecido enormemente, la de sonido también merece hacerlo", explica la compañía. Y no es para menos. Se trata de la primera barra de sonido de la compañía en venir con un avanzado sistema de sonido 3D al que acompaña soporte para Dolby Atmos surround. Amén de contar con otras virtudes propias de la casa como sonido inteligente, adaptable, reconocimiento del entorno, vinculación con otros equipos de la firma, asistente de Google y Amazon o soporte para AirPlay 2 de Apple.

Sonos Arc

El punto fuerte de Arc es que no es una barra de sonido al uso, centrada únicamente en envolver al usuario, sino que se adapta al contenido para que la experiencia de ver una película o escuchar música se acerque lo máximo posible a la experiencia cinematográfica o a la fidelidad en la que el autor grabó su obra.

Una bestia de sonido

Para ello, cuenta con un sistema de adaptación inteligente que ofrece un amplio rango de escenarios sonoros que se combinan con potentes bajos. Integra once amplificadores digitales de clase D, ocho woofers elípticos, tres tweeters colocados en un preciso ángulo. Los primeros están concebidos para sintonizarse con la arquitectura acústica del equipo, los woofers para tener una reproducción fiel de las frecuencias medias y vocales así como de potentes graves, mientras que los últimos están pensados para lograr una diferenciación de los diálogos y hacerlos más claros al espectador. Una variedad de opciones para tener mayor versatilidad y fidelidad al sonido.

Sonos Sonos Omicrono

La compañía explica que para el diseño, desarrollo y calibración del equipo ha empleado a diferentes ingenieros de mezcla ganadores del Oscar, "Arc ajusta su perfil de sonido a través del software, en función de la configuración del sistema de cine en casa y de lo que se está reproduciendo", ya sea estéreo, Dolby Digital 5.1 o Dolby Atmos.

Aún así, como es habitual en las barras de sonido de la firma, podremos complementarla con otros altavoces en par estéreo (una pareja de Sonos SL, por ejemplo) así como un Sub para potenciar los bajos. De ahí que la Arc venga acompañada de una nueva versión de éste.

Sonos Arc

Un diseño cuidado

Para alojar esta cantidad de altavoces, no es más grande que su antecesora. Contaremos con una barra de 87 x 1.141,7 x 115,7 mm de alto, ancho y profundidad, respectivamente. Cuenta con una forma alargada y curvada, finalizada en una cuidada rejilla sin costuras de 270 grados que permiten un sonido multidireccional al tiempo que también está pensada para decorar el salón habitación. La Sonos Arc llegará en dos colores, blanco y negro, y se podrá poner al pie del televisor o montado con un soporte adicional (79€)

Tal es la integración de Arc con el entorno, que dispone de un sensor lumínico para bajar la intensidad de los LED si detecta que hemos bajado la luz del salón para que así no nos despiste de la película o serie que estamos viendo.

Sonos Arc Sonos Omicrono

Una nueva aplicación

Los tres nuevos equipos vienen junto a una nueva aplicación enfocada a sacar más partido a los equipos que están por venir. De este modo, los tres nuevos productos anunciados hoy se ejecutarán exclusivamente en la nueva aplicación.



Esta aplicación ofrece soporte para tecnologías de audio de mayor resolución (como Dolby Atmos en Arc), así como han reforzado la seguridad y un diseño mejorado para un uso más fácil. Será más fácil buscar contenido, controlar el sonido o personalizar la experiencia con nuevas funciones como establecer grupos de salas guardados.

Aplicación Sonos Sonos Omicrono

Aún así, desde la compañía explican que se podrán seguir integrando los equipos de generaciones anteriores y seguir aprovechando las posibilidades de sonar en sintonía, como viene pasando hasta ahora. De hecho, se podrá seguir usando Arc con una pareja de Sonos One, SL o Play:One para lograr una experiencia aún mayor. "La nueva aplicación y harán una transición fácil de su sistema a la nueva plataforma. Todos los favoritos, servicios y configuraciones se guardarán", aclara.

Nuevos Sub y Five

Aunque Arc es el anuncio más importante del día para Sonos, la compañía también ha aprovechado para dar un lavado de cara a Sonos Sub y Sonos Five, para otorgarles más potencia pero mantener su característica estampa.

Sub se remoza para seguir complementando los bajos de otros altavoces de la compañía de forma inalámbrica. Y es que aunque los altavoces de Sonos están diseñados con un gran rendimiento de graves, añadir un Sub se optimiza aún más las frecuencias más bajas para un sonido aún más rico y dramático. Five por su parte es la renovación del Play:5, sigue buscando llenar espacios grandes, ser versátil -especialmente en las separaciones estéreo verticales-, así como es una de las grandes elecciones para reproducir vinilos.

Sonos Five Sonos Omicrono

Precio y disponibilidad

Los tres nuevos altavoces de la compañía estarán en preventa a partir de hoy en la web de Sonos.com pero no será hasta el 10 de junio cuando estará disponible para todos. Lo hacen con un precio de 899 € para Sonos Arc, 799 € para el nuevo Sonos Sub, mientras el nuevo Sonos Five saldrá al mercado por 579 €. Los tres modelos estarán disponible tanto en blanco como en negro.