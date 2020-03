Sonos da marcha atrás: ya no bloqueará nuestros altavoces viejos

En un momento en el que la cantidad basura generada por el sector tecnológico está en máximos históricos, muchas compañías quieren presumir de ser las más ecológicas; una apuesta que a veces les explota en la cara. Y para explosión, la que ha sufrido Sonos.

El fabricante de altavoces conectados lleva varios meses en el centro de la polémica por sus decisiones relacionadas con sus modelos más antiguos; aunque la compañía dice apostar por la "sostenibilidad" en el marketing y su página web, estas decisiones iban directamente en contra de este mensaje.

Para empezar, el año pasado Sonos presentó un programa de intercambio, que permitía a los usuarios cambiar a un modelo de altavoz más moderno a un precio reducido; el problema es que, para demostrar que podemos pedir el descuento, es necesario activar un nuevo "modo de reciclaje" en el altavoz.

Sonos escucha las críticas

A pesar de lo que diga el nombre, este modo no tiene nada que ver con el reciclaje; básicamente consiste en bloquear el altavoz para que no pueda volver a ser usado. No solo se borrarán todos los datos, sino que las funciones básicas se inutilizarán. De esta manera, la compañía se garantiza que no seguimos usando el altavoz viejo cuando nos aprovechamos del descuento.

Sonos Play 5, uno de los altavoces de la polémica Sonos

Esta es una táctica que puede tener sentido económicamente para la compañía, pero que no es muy ecológica que digamos. Siempre es mejor reutilizar nuestros dispositivos en vez de reciclarlos. Con este modo, el usuario se queda con un "ladrillo", aunque funcionase perfectamente antes de activarlo; no puede regalarlo, venderlo o donarlo.

Después de una respuesta inicial en la que defendía el proceso, Sonos ha decidido cambiar de política. El "modo reciclaje" desaparecerá y ya no será necesario para conseguir un descuento para comprar un nuevo modelo; para ello, sólo tenemos que introducir el número de serie de nuestro altavoz.

Comprar un nuevo altavoz Sonos es más atractivo

Por lo tanto, el altavoz viejo seguirá funcionando y podremos seguir usándolo, regalarlo, o reciclarlo, como queramos. Sin embargo, si ya hemos activado el modo de reciclaje, poco podemos hacer ya, aunque Sonos recomienda contactar con el servicio técnico para intentar recuperar el dispositivo.

Sonos Zoneplayer

Es una marcha atrás que tiene sentido, ya que la compañía ofrecía el descuento aunque no recuperase los altavoces; de hecho, hace mucho más atractiva la compra de un nuevo altavoz, ya que así no estamos obligados a perder el viejo.

Donde Sonos no dará marcha atrás es en la segunda polémica: el fin de soporte de sus modelos más viejos; estos altavoces no tienen hardware compatible con las próximas actualizaciones de Sonos, así que no recibirán más novedades a partir del próximo mayo. Sin embargo, Sonos ha aclarado que eso no significa que vayan a dejar de funcionar.