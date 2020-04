Las ruedas inteligentes que nos permiten mover nuestros muebles con una app

Press son unas ruedas inteligentes para muebles que están siendo financiadas a través de Kickstarter; la idea es poder cambiar de habitación de manera rápida y sencilla, sin necesidad de movernos.

En estos tiempos de confinamiento, puede que te hayas hartado de tu propio hogar; puede que sea el momento de cambiar un poco, mover algunos muebles y crear un ambiente diferente.

También puede que quieras aprovechar tu espacio de manera diferente. Si teletrabajas, por ejemplo, a lo mejor te conviene que tu habitación se pueda convertir en una oficina de manera rápida y sencilla. Y eso es justo lo que propone Press.

Ruedas inteligentes para muebles

Press puede que tenga un nombre difícil de buscar, pero al menos la idea es buena: son unas pequeñas ruedas, como las que podemos instalar en una silla o una mesa. La gran diferencia es que son inteligentes, capaces de moverse de manera automática a determinadas posiciones por defecto.

Una vez instaladas, las ruedas escanean su entorno, creando un mapa de nuestra habitación para calcular cómo deben moverse en caso de que ordenemos un cambio. Usando la app oficial, podemos conectarnos con las ruedas y definir nuevas posiciones y diseños de habitación predefinidos.

Prototipo de una de las ruedas inteligentes Press Omicrono

Así, cuando queramos cambiar la habitación, lo único que tenemos que hacer es seleccionar una de las opciones que hemos guardado, y las ruedas harán el resto del trabajo. Automáticamente se comunicarán entre ellas y decidirán el camino más seguro para colocarse como deberían. Eso supone que si tenemos varios muebles con estas ruedas, como puede ser una mesa y unas sillas, se moverán de manera acorde para no chocar entre ellos y llegar a la posición final de manera segura.

Este puede ser un invento interesante no solo para los que tenemos poco espacio en casa y queremos aprovecharlo; también para personas con alguna discapacidad, que no pueda mover los muebles. De hecho, los creadores del proyecto afirman que están inspirado en un familiar que no podía mover su silla después de una operación.

¿Se hará realidad?

Lamentablemente, esto es por ahora eso, un proyecto sin un producto real. Sus creadores han acudido a Kickstarter con la intención de obtener la suficiente cantidad de dinero como para crear un prototipo que les permita terminar el proceso de patente y llamar la atención de la industria de cara a una producción inicial.

Estos modelos iniciales estarán dirigidos más a entusiastas y fanáticos del DIY, a los que no les importe probar y descubrir nuevas cosas; lo que descubran se usará para un modelo más orientado al público general.

Así que, por el momento, aunque aportemos dinero a la campaña de Kickstarter, no recibiremos las ruedas.