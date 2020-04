Los nuevos rivales de los AirPods son de Sony: cancelación de ruido y bajos increíbles

Los AirPods son, sin duda, uno de los auriculares 'true wireless' líderes en el mercado. No es para menos; los AirPods Pro han supuesto una auténtica revolución y ahora la competencia es más dura que nunca. Sony ha querido hacerles frente con sus nuevos auriculares inalámbricos: los WF-XB700 y los WH-CH710N.

Sony repite así la estrategia que llevó acabo con la "anterior" generación, los WF-100MXM3 y los WH-1000XM3. Propone, de nuevo, las mismas alternativas: 2 opciones, una de diadema y otra 'in-ear' y con importantes ventajas frente a los AirPods. ¿Cuáles? Cancelación de ruido y unos grandes bajos.

Porque las propuestas de Sony han sido las que mejor cancelación de ruido han realizado (un punto de venta que ahora Apple está exprimiendo) y ahora llegan con mejoras estéticas, todavía más cancelación de ruido y con la función EXTRA BASS, que hará las delicias de los amantes de los bajos.

Sony WF-XB700: EXTRA BASS para tus bajos

La caja se ha rediseñado (por fin) Sony

La anterior generación se estableció como una de las mejores alternativas si querías cancelación de ruido activa, si no la mejor. Esta vez Sony vuelve a jugar esta carta, con una cancelación de ruido activa que seguro que será excelente como vimos en el anterior modelo, aunque desgraciadamente solo la veremos en el modelo de diadema. Los WF-XB700 cambian su diseño para ser más pequeños y discretos y agregar colores algo más sobrios.

La función estrella en estos auriculares 'true wireless' es la capacidad EXTRA BASS, ya archiconocida en auriculares Bluetooth de diadema de otras gamas. Un servidor, de hecho, es usuario de ese tipo de auriculares con dicha tecnología, y puedo dar fe de que será una gran característica... siempre que te gusten las frecuencias bajas.

EXTRA BASS, a grandes rasgos, da una mayor relevancia a las frecuencias bajas sin por ello sacrificar las medias y altas, favoreciendo la potencia y rotundidad del sonido. Afortunadamente esta característica se puede desactivar si lo queremos, pero de nuevo, es genial para escuchar con música de altos bajos y frecuencias medias acentuadas.

La caja es infinitamente más pequeña. Sony

La caja es muchísimo más pequeña que en el modelo anterior, algo que nos gusta mucho ya que eso no conlleva un recorte en características. Seguimos contando con una buena autonomía, de hasta 18 horas de escucha y carga rápida; 10 minutos de carga nos darán para 60 minutos de reproducción. No perdemos tampoco la clasificación IPX4 ppara salpicaduras de agua, sudor o lluvia. No obstante, ni la caja es resistente al agua ni se pueden sumergir los cascos.

La cancelación de ruido, esta vez, se queda en el modelo superior de diadema. La EXTRA BASS parece haber suplido a la cancelación de ruido. Sin embargo, eso no hace instantáneamente a estos auriculares peores, ya que el tratamiento de la calidad de audio de Sony da credibilidad a estos auriculares para convertirlos en una gran alternativa a los AirPods.

Sony WH-CH710N: cancelación de ruido activa

Sony WH-CH710N. Sony

En este caso la cancelación de ruido se reserva al modelo de diadema, el WH-CH710N. Este es, en esencia, un modelo muy similar al ya visto pero con un formato completo, lo que le da pie a albergar una cancelación de ruido AINC, basada en Inteligencia Artificial. Esta analizará constantemente los componentes del sonido ambiente y, según Sony, "seleccionará automáticamente el modo de cancelación de ruido más efectivo para el entorno del usuario".

De hecho, gracias al aumento de tamaño conseguimos retomar características ya vistas en otros modelos de Sony como el NFC para enlazar dispositivos con un toque y una batería mucho mayor, de hasta 35 horas de duración. También comparte con su hermano menor una carga rápida genial, que nos dará 60 minutos de música a cambio de 10 minutos de nuestro tiempo.

Precio y disponibilidad de los nuevos auriculares de Sony

Sony WF-XB700 Sony

El modelo 'in ear', el WF-XB700 tendrá un precio de 150 euros y contará con 2 colores a elegir, azul y negro. El modelo superior, el WH-CH710N compartirá precio: 150 euros. También colores, aunque con un color adicional, el blanco. Ambos dispositivos estarán disponibles en abril para su compra.