Nuevos PowerBeats de Apple: más batería y Siri incorporado

Ya son oficiales los nuevos PowerBeats de Apple, sus nuevos auriculares. Herean la estética de los PowerBeats Pro pero con un diseño más estilizado, redondeado y sobre todo más minimalista. De hecho, vienen cargados con novedades como un aumento en la batería (algo que muchos le reclamábamos) y sobre todo la integración con Siri. Sí, contamos con "Oye Siri".

Pero, ¿qué más nos encontramos con los nuevos PowerBeats 4? De nuevo, un diseño más estilizado con un cable redondeado en vez de plano y varios botones. También hace acto de aparición el chip H1, para mejorar la conectividad entre los dispositivos de Apple. También ha habido cambios incluso en la nomenclatura, ya que Apple abandonala numeración detrás de estos auriculares.

Llegan en 3 colores: blanco, negro y rojo y en un diseño que se caracteriza por tener un cable en la parte inferior que los conecta. Aunque, de nuevo, este cable pasa de ser plano a directamente redondo, quizás para mejorar la durabilidad.

Nuevos PowerBeats: ¡Oye Siri!

PowerBeats en negro. Apple

Lo primero en lo que nos damos cuenta con estos PowerBeats es, de nuevo, su diseño. Mantienen la pestaña de agarre a la oreja pero esta es mucho más sutil y con una curva más estilizada para mejorar la ergonomía, además de unas líneas de diseño más estilizadas. En la parte inferior contamos con el puerto Lightning de Apple, algo que no se había visto en la familia PowerBeats.

Como ya vimos hace poco, el logo de Beats se convierte en un botón pulsable que nos servirá para controlar la reproducción con pulsaciones. El chip H1 se une a un aumento de batería sustancial: de 12 a 15 horas de reproducción, ideal si queremos hacer sesiones de deporte prolongados en el tiempo. El cable Lightning, por cierto, viene incluido en la caja.

En la parte superior de los auriculares también nos encontramos una botonera para controlar el volumen y por supuesto, al ser unos auriculares deportivos, tienen resistencia al agua y al polvo, por lo que no habrá problemas si somos personas de sudoración abundante.

Precio y disponibilidad de los nuevos PowerBeats

PowerBeats en rojo Apple

Apple ha tenido a bien el rebajar el precio de estos nuevos dispositivos: bajamos unos 50 dólares, pasando de 199 a 149. No obstante, aún no se pueden comprar. La página web oficial de Beats los muestra, pero no dice cuándo estarán disponibles, por lo que habrá que ser pacientes. En un caso distinto lo lógico sería pensar que a estos auriculares no les queda mucho para salir, pero en la situación en la que estamos con el coronavirus, es difícil saberlo.