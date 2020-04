Sonos hace un 'Black Friday' en abril: rebaja 50 euros sus principales altavoces

Sonos One Sonos Omicrono

Sonos, la compañía dedicada a altavoces conectados de alta calidad de sonido, ha realizado por sorpresa una rebaja de sus principales equipos concebidos para el hogar entre los que se encuentran los Sonos One, Sonos One SL y Sonos Beam.

En concreto, la empresa estadounidense descuenta 50 euros en el precio de cada uno de los tres equipos, una promoción agresiva ya que sólo suele realizar movimientos de este estilo en campañas como el Black Friday. A diferencia de la campaña de noviembre, cuando el descuento variaba según los equipos, en esta ocasión los tres modelos cuentan con el mismo recorte de precio temporal.

Ahora, con los nuevos precios temporales, el Sonos One SL, su altavoz conectado y potente pero que no cuenta con micrófonos se queda en un precio de 149 euros, frente a los 199 euros habituales. Por su parte, la versión del One que incorpora micrófono para vincularlo tanto con el servicio Alexa de Amazon o con Google Assistant se queda en 179 euros, frente a los 229 euros habituales.

Mejorar la televisión

Más allá de estos dos altavoces, también se ha rebajado la barra de sonido Sonos Beam, un equipo pequeño y versátil que pese a su tamaño es capaz de llenar toda una estancia con un sonido alta calidad, permitiendo así una experiencia de consumo de contenido de máximo nivel. La Beam por su parte tiene ahora un precio de 399 euros frente a los 449 euros habituales.

Sonos Beam Sonos Omicrono

El descuento de los distintos productos sí es acumulable. Con lo que si un cliente quiere montarse un sistema de cine en casa con una barra Beam y dos One SL podrá hacerlo con una rebaja de 150 euros con respecto a su precio habitual. Cabe recordar que el punto fuerte de este tipo de altavoces es su vinculación entre ellos a través de WiFi pudiendo sonar de forma coordinada.

Move se queda fuera

Esta rebaja sólo afecta a sus principales productos para el hogar, una medida por parte de la compañía que llega en un tiempo en el que la casi totalidad del mundo occidental está llamado a quedarse en casa. De hecho, Sonos explica que pese a la situación, su tienda online sigue funcionando y aceptando y enviando pedidos con normalidad.

Eso sí, dentro de esta campaña promocional no se encuentran otros dispositivos que tiene la compañía como el altavoz Sonos Move, pensado principalmente para exterior; Sonos Amp, su solución para conectar a un sistema de altavoces en WiFi equipos analógicos; así como las barras de sonido o altavoces de nivel superior como Playbar, Playbase o Play:5.