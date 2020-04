Bill Gates habla sobre su vaticinio del coronavirus: "Sabíamos que sucedería"

Hace nada más ni nada menos que 5 años Bill Gates predijo el coronavirus. En esa charla TED del 2015, el ex-miembro de Microsoft ha visto cómo dicha charla se hacía viral en los últimos días, ya que el nivel de precisión con el que vaticinó las catastróficas consecuencias del COVID-19 en nuestra sociedad era increíble.

Esto iba a traer consecuencias, como es de esperar. Bill Gates se dispuso a realizar lo que se conoce en las redes como un "AMA", o 'Ask Me Anything' (pregúntame cualquier cosa). En esta ronda de respuestas tuvo en apenas 2 horas miles de preguntas, e hizo criba de las mismas y respondió a 31.

Por supuesto entre estas 31 preguntas había referencias a la charla TED que se hizo viral estos días, y dejó claro que seguía pensando como hacía por aquel entonces. Estas preguntas que podemos consultar en GatesNotes, el blog de Bill Gates.

Bill Gates habla sobre sus profecías

La charla, que obviamente tuvo un gran protagonismo en el AMA, fue punto de referencia en las respuestas que dio Gates. Le acompañaron en el AMA Trevor Mundel, director de la división de salud global de la Fundaciónm Gates y el doctor Niranjan Bose, su asesor en materia científica. Porque obviamente iban a caer este tipo de preguntas, y Bill Gates quería dar respuestas acertadas.

Las respuestas de Gates fueron cuanto menos, contundentes. Asegura que "nadie podía predececir cuál era la posibilidad de que surgiera un nuevo virus". Eso no ha evitado que supieran que "sucedería en algún momento con los de la gripe o algún otro virus respiratorio". Denuncia la falta de financiación, aún teniendo "la capacidad de realizar diagnósticos, medicamentos y vacunas muy rápido.

El problema no es la tecnología; las necesarias para hacerlo bien "existen, si se realizan las inversiones adecuadas. Los países pueden trabajar juntos en esto". Para ello, crearon la Coalición para la Innovación y Preparación contra Epidemias (CEPI) que "se centra en las vacunas, pero este organismo necesita más financiación para tener la capacidad de fabricación que necesita el mundo".

Hace muy poco Gates ya expresó un concepto similar al que expuso en dicha charla; "Nos preparamos para posibles guerras e incendios y ahora debemos prepararnos para epidemias con la misma rotundidad". Gates, por otra parte, apoya el uso de testa masivos, alegando que "las situaciones urgentes se deben evaluar dentro de las 24 horas. [...] Los trabajadores de la salud, por ejemplo, deberían tener prioridad. Las personas mayores deben tener prioridad.

Bill Gates, fundador de Microsoft.

Hasta hace muy poco Gates pertenecía a la junta directiva de Microsoft, pero dejó dicho puesto para dedicarse a su fundación homónima, la Fundación Gates. Esta está presidida por él y su esposa, Melinda, y en muy poco tiempo ha sido una de las fundaciones que más se ha dedicado a la ayuda humanitaria en referencia a la crisis del coronavirus.

Las palabras de Gates no distan mucho de las mismas que lanzó en aquella charla, cuyas palabras fueron tan próximas a nuestra realidad que ahora están dando la vuelta al mundo, como testimonio de una profecía que ahora estamos viviendo en nuestras carnes.