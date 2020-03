Revolución realme: su gama media llega desde 140 euros para ir contra Xiaomi

Llegan a España nuevos móviles de realme, la marca que está haciendo estragos en el mercado de gama media (y alta) en nuestro país. Concretamente llegan 3 dispositivos que vienen a competir en la durísima gama media de Android: los realme 6, realme 6i, y realme C3.

Estos 3 terminales están claramente pensados para atacar todos los frentes de Xiaomi (no en número de dispositivos, eso es imposible) ofreciendo unas buenas características a un precio contenido. Con 3 segmentos claros: gama media-alta, gama media y gama de entrada.

Estos 3 dispositivos destacan por tener una nutrida ficha de características y que pese a tener precios reducidos (de hecho esta es su mejor baza) no renuncian a demasiado. Incluso teniendo en cuenta que su mayor sacrificio es renunciar a Qualcomm en favor de MediaTek. Algo que, como veremos, no hará que sean peores terminales ni mucho menos.

realme 6

Así es el nuevo Realme 6

De toda la familia, el realme 6 es el mejor equipado. De hecho, podría catalogarse dentro de la gama media "premium", archiconocida en Android por ofrecer unas características medias pero sin renunciar a demasiados "lujos". Sus principales características son su pantalla de alta tasa de refresco con 90 Hz, un ratio de frontal del más del 90% y un buen tamaño de 6.5 pulgadas.

Le acompaña, sorprendentemente, MediaTek; nos olvidamos de Qualcomm para adoptar un Helio G90T, que en teoría se ha ideado específicamente para jugar. Se combina con una memoria RAM de 4 u 8 GB, y un almacenamiento de o 64 o 128 GB. Hablamos de realme, por lo que hablamos de una increíble carga rápida.

Su batería de 4.300 mAh se puede cargar completamente en 60 minutos con su carga rápida de 30W, llamada Flash Charge. Tanto es así que, además, jugando puede cargar hasta un 55% en solo 60 minutos, momento en el cuál la CPU y la GPU están a tope de consumo.

2 colores: azul y perla. Realme

Las cámaras también consiguen un gran protagonismo, con hasta 4 sensores; uno de 64 MP, un gran angular de 8 MP y 119º, un objetivo macro y un sensor monocromo, que nos permitirá realizar retratos en blanco y negro sin ningún matiz de color. Destaca su sensor macro, ya que podremos realizar fotos de este calibre a una distancia de tan solo 4 cm. Estas son las variantes a las que se venderá, desde hoy mismo, el realme 6:

4 + 64 GB: 219 euros.

4 + 128: 249 euros.

8 + 128: 279 euros.

Échale un vistazo en más profundidad a este estupendo terminal gracias a la review que hemos hecho en Omicrono: bonito, bueno y barato para luchar contra Xiaomi.

realme 6i

realme 6i. realme

Seguimos con el realme 6i, una versión algo recortada pero que no se queda demasiado atrás. Volvemos a contar con MediaTek, esta vez con el Helio G80 de 8 núcleos. Es cierto que estamos hablando de una variante algo más inferior, pero el rendimiento en MediaTek no debería ser ningún problema pese a haber dicho adiós a Qualcomm; de hecho realme clama que este smartphone, incluso sin depender del fabricante americano, consigue un buen rendimiento en juegos.

Sus mejores bazas son sus cámaras y sus baterías, sin lugar a dudas. Contamos con una batería de 5.000 mAh, toda una bestia que debería durar incluso en manos de un usuario exigente toda una barbaridad. Seguimos teniendo una carga rápida de 18W, que si bien no es especialmente rápida tratándose de tanto amperaje, es un buen sacrificio en pos de obtener tal autonomía.

Realme 6i. realme

La cámara cuádruple es bastante similar a la que nos encontramos en el realme 6; sensor principal de 48 MP, el mismo gran angular de 119º de 8 MP, un sensor específico para retratos y una lente macro de 2 MP. Por otra parte, su pantalla es la que sufre el recorte, ya que si gbien tenemos un buen tamaño de 6.5 pulgadas, su resolución se quieda en HD+. Llegará en un único modelo de 4 + 128 GB a un preciuo de derribo: 179 euros a partir del día 13 de abril.

realme C3

realme C3. realme

Finalizamos con el hermano menor de la familia: el realme C3. 6.52 pulgadas en resolución HD+ que tiene bastantes argumentos para luchar en la gama baja. Destruye por completo la tendencia de algunos fabricantes de ofrecer características demasiado recortadas, y opta por ofrecer detalles interesantes como, de nuevo, triple cámara.

El procesador es otro MediaTek, el Helio G70 que es un chip más que decente pensado, de nuevo, para gaming. Tiene 8 núcleos que trabajan a 2.0 GHz que potencian a un dispositivo que vuelve a presumir de batería, con otros impresionantes 5.000 mAh que serán más que suficientes para usuarios incluso exigentes. De hecho, sorprendentemente, este dispositivo soporta carga inversa; podremos cargar otros dispositivos con este smartphone, que hará las veces de powerbank.

realme C3 en sus 2 colores. realme

Sus cámaras serán peores que las de sus hermanos, pero no fallarán en versatilidad; el sensor principal es de 12 MP, gran angular que se complementa con un sensor macro y otro para retrato. Cuenta con un zoom X4 que puede que no usemos mucho, pero es un detalle que no resta. Estará disponible a un precio increíble: 139 euros en una única versión de 3 + 64 GB, a partir del día 13 de abril.