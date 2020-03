La gama alta de Xiaomi se pone a la altura de los rivales, también en precio

Aunque Xiaomi se ha labrado un nombre de fuego en la industria móvil, más de un usuario tenía la percepción de que sus móviles, incluso los de gama alta, eran móviles... inferiores a sus rivales más tope de línea. Su relación calidad-precio era tan ajustada que la percepción de que nos dejábamos algo por el camino era muy real. Por no decir que lanzar un gama alta a 400 euros no es muy rentable.

Xiaomi se ha cansado de esto, y ha decidido tomar otra vía. Ha dejado su gama media y baja como estaba, con costes que ponen en peligro a sus rivales y su gama alta ha sufrido cambios drásticos. Los Xiaomi Mi dejan de ser móviles de gama alta "baratos" para ser gama alta con todas las de la ley.

Xiaomi ha hecho oficial, de forma global, los Xiaomi Mi 10 y Mi 10 Pro. Sus nuevos dispositivos de gama alta que no sólo mejoran increíblemente respecto a la versión anterior, sino también ascienden en precio. Porque sí, este móvil no cuesta los 300 o 400 euros a los que estábamos acostumbrados, y eso no tiene por qué ser necesariamente malo.

Nuevos Xiaomi Mi 10: a la altura de los mejores

Xiaomi Mi 10 en su parte trasera. Chema Flores Omicrono

Este lanzamiento es a nivel global, ya que el Mi 10 ya se presentó en China y nuestros compañeros de El Androide Libre nos desgranaron todas sus caracteristicas. Pero volveremos a hacer una introspección en estos dispositivos para comprender por qué este ha dejado de ser el gama alta "barato" que era anteriormente. He aquí una lista de características:

Xiaomi Mi 10 / 10 Pro

*Pantalla de 6.67 pulgadas OLED con 1.200 Nits y resolución Full HD. Tasa de refresco de 90 Hz. (JNCD < 0,55 y contraste 5.000.000 : 1 en el modelo Pro)

*Procesador: Qualcomm Snapdragon 865 5G.

*Almacenamiento: 128, 256 / 512 GB.

*Memoria RAM: 8 / 12 GB.

*Baterías: 4.780 mAh / 4.500 mAh, con carga rápida de 30 W y carga inalámbrica también de 30 W. El modelo Pro tendrá una carga rápida de 50 W y soporte para carga de 65 W.

*Cámaras: sensor principal de 108 MPx, sensor de 2 MPx ToF, Sensor de 2 MPx fotografía macro y sensor de 13 Mpx ultra gran angular (Modelo no Pro)

*Cámaras: Sensor principal 108 MPx, Sensor de 12 MPx para zoom 2X y retrato, sensord e 8 MPx para zoom 10X y sensord e 20 MPx ultra gran angular.

*Grabación en 8K.

*Conectividad: 4G, 5G, WiFi 6, Bluetooth 5.0, NFC.

Xiaomi Mi 10 en su parte delantera. Chema Flores Omicrono

No hay discusión: el Mi 10 es toda una bestia en rendimiento. No se diferencia en absoluto de la gama alta de Android, ni tiene nada que envidiarle; cuenta con el mejor hardware que un smartphone Android puede tener actualmente y no tiene nada que envidiar a los dispositivos tope de línea de rivales como OPPO, Samsung o OnePlus.

El Qualcomm Snapdragon 865 otorga capacidad 5G a este teléfono (cosa de la que adolecen los iPhone, por ejemplo) y es, junto a los mejores CPU de Samsung y de Apple, el mejor procesador móvil que un smartphone puede montar. Pero no es aquí dónde deslumbra el Mi 10; es fácil ponerle un hardware "top" a un smartphone. ¿Qué tiene que decir este Mi 10 contra sus rivales?

La clave está en los detalles

4 cámaras en la parte trasera. Chema Flores Omicrono

El Mi 10 ha echado el resto no sólo en hardware. Una de las cosas que más se le achacaba a Xiaomi era la falta de detalles; siempre sacrificábamos algo en pos de tener esa relación de calidad-precio tan loquísima. Ahora no es así; Xiaomi ha querido que el que se compre este smartphone no tenga ninguna carencia.

El diseño responde a los estándares de estética actuales; nos olvidamos del notch del iPhone y optamos por un agujero en pantalla, algo por lo que han optado otros fabricantes como Samsung u OPPO con su reciente X50 Pro. Los marcos son ínfimos y tenemos una pantalla AMOLED de 6.67 pulgadas con curvas a los lados.

Xiaomi Mi 10 y su cámara cuádruple. Chema Flores Omicrono

En la parte trasera tenemos una cámara cuádruple que variará dependiendo del modelo. Xiaomi no ha querido ceder a la tendencia de poner un módulo de cámara enorme, y ha optado por una hilera de sensores en formato vertical que le sienta bastante bien. Es diferenciador siguiendo los estándares ya archiconocidos, algo que le diferencia de otros fabricantes.

Otros detalles importantes son sus memorias, con muchas versiones a elegir para el usuario y con una buena conjunción de combinaciones: podremos incluso tener 512 GB de almacenamiento con 12 GB de memoria RAM. La batería supera los 4.000 mAh que darán un buen desempeño y que tendrán capacidades de carga rápida que nada tendrán que envidiar a los líderes en este aspecto (aunque no incluye el cargador más rápido en la caja del modelo más Pro).

De hecho, este es uno de los puntos en los que Xiaomi más empeño ha puesto; carga inalámbrica de 30W, una de las más veloces del mercado junto a una carga USB de 30W en el modelo más pequeño y de 65W en el modelo Pro. De hecho, el cargador de 65W compatible se incluye en la caja.

No por tener más cámaras vamos a tener mejores fotos, y eso es algo a tener en cuenta. Pero lo que no nos faltará será versatilidad; fotografía macro, gran angular, con una animalada de megapíxeles (¡108!) y con capacidad para grabar en 8K. Presume además de contar con las últimas conectividades como WiFi 6, 5G, NFC y Bluetooth 5.1.

Precio y disponibilidad de los Xiaomi Mi 10

Xiaomi Mi 10. Xiaomi

Los precios del Mi 10 en sus 2 variantes sorprenderán a más de uno. Llegará el día 15 de abril y mientras que el Xiaomi Mi 10 normal valdrá 799 euros, el Mi 10 Pro costará 999 euros, constituyéndose como el primer Xiaomi de la línea Mi en llegar a los 1.000 euros. Eso sí, llegarán con unos auriculares inalámbricos de regalo.