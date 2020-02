Primer dron acrobático con un humano a bordo: maniobras de infarto y carreras increíbles

Existen muchas formas de promocionar tu producto, y qué mejor forma, en el caso de ser este un videojuego, que mostrar uno de los componentes de este en la vida real. Para promover el videojuego Drone Champios League, la empresa Drone Champions AG ha mostrado al mundo el que se ha considerado como el primer dron acrobático del mundo capaz de llevar a bordo a un humano.

En las pruebas que los mismos equipos de Drone Champions han publicado podemos ver cómo el dron realiza loops y maniobras imposibles en el aire siendo este controlado por humanos en el terreno. Las imágenes no muestran a un humano siendo partícipes de estas pruebas, pero muestran a este dron capaz de ser manejado al menos en teoría por un humano realizando acrobacias absolutamente increíbles.

El dron, que cuenta con un cuerpo coaxial de 12 rotores se ha filmado en Croacia y si bien no se ha volado haciendo piruetas con un humano a bordo, sí que se ha mostrado cómo es capaz de llevar pilotos, siendo el primer dron acrobático capaz de hacer esto.

El primer dron acrobático que admite humanos

El drone, valga la redundancia, se llama "Big Drone" y el equipo en Croacia lo sometió a maniobras extremas en una promoción junto a Red Bull. Se construyó para promover el ya mencionado Drone Champions League, y cuenta con un fuselaje de carbono de tamaño completo con 6 brazos extendidos hacia fuera que constituyen un chasis no muuy aerodinámico con un par de rotores coaxiales acoplados en los extremos.

El asiento es capaz de albergar a un pasajero, pero no a un piloto. Este dron se ha construido para ser volado desde el suelo por pilotos de drones profesionales; por lo que si bien un piloto no podría manejarlo desde la cabina de control, sí que podría estar en el dron volando con él, tal y como hemos visto en las imágenes (aunque el humano que vemos en el vídeo es un muñeco).

"Big Drone". Red Bull

Con este "pasajero", el equipo realizó multitud de maniobras acrobaticas, con loops y bucles aéreos que difícilmente se han visto antes en drones de tal tamaño. Puede sonar decepcionante que no veamos en un principio a un humano volar en el drone (algo lógico por cuestiones de seguridad), pero es al final el propio fundador de Drone Champions, Herbert Weirather, el que se sube al dron para un vuelo más corto y seguro.

Sin embargo, aunque esta sea una promoción genial, no se sabe si irá a más; no se sabe si el equipo planeará hacer vuelos acrobáticos con pilotos auténticos. Es razonable pensar que no por ahora; estos vuelos requieren de una gran destreza desde tierra y sufrir uno así podría poner en grave riesgo la integridad del piloto. Sin embargo, teniendo en cuenta que esta es la promoción de un videojuego, no sería raro ver a Drone Champions AG ir más allá incluso dejando atrás cuestiones de seguridad importantes.

Via | Red Bull.