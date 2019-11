El procesador más potente de AMD llegará en 2020 superando a Intel en núcleos

Con la llegada de los procesadores para entusiasta de AMD, los Threadripper de 3ª generación, hubo muchos usuarios que quedaron decepcionados. La existencia de una CPU de 64 núcleos estaba prácticamente confirmada pero aún no había llegado el momento de confirmarlo.

Hasta ahora. AMD ha confirmado que el año que viene (2020) llegará al mercado el AMD Threadripper 3990X. Una CPU de nada más ni nada menos que 64 núcleos y 128 hilos. Una cantidad ingente de núcleos que podrían hacer pensar a cualquiera que hablamos de un procesador destinado para servidores.

Pero AMD ya tiene procesadores para esta gama, los EPYC. Entonces, ¿qué está pasando? Que AMD está trayendo a la gama de entusiasta los 64 núcleos para acabar con la gama HEDT (High-End Desktop) de Intel de una vez por todas.

AMD Threadripper 3990X: el procesador más potente de AMD para la gama de entusiasta

Hablamos del primer procesador para HEDT de 64 núcleos y 128 hilos. Todo un monstruo que ha confirmado la misma AMD en un comunicado de prensa y del cuál se han filtrado algunas características. Estamos ante quizás el procesador más potente de AMD para esta gama y para, en general, el mercado de procesadores destinados a workstations y creadores de contenido.

AMD ha confirmado el procesador, pero no ha dado fecha exacta de lanzamiento ni precios. No será barato en absoluto; los Threadripper si bien son baratos comparados con la gama de entusiasta de Intel no son procesadores que cualquier mortal pueda permitirse (o pueda necesitar).Pero sí se han filtrado algunas características.

Por ejemplo, tendrá un TDP de 280W, usará el proceso de fabricación característico de Zen2, 7 nanómetros y obviamente se sabe que tendrá esos poderosísimos 64 núcleos y 128 hilos. No se sabe a qué frecuencias trabajará el procesador o siquiera a qué frecuencias podrán trabajar todos y cada uno de estos núcleos.

Tendremos que esperar hasta el año que viene para ver qué ocurre con este procesador que promete darle muchos quebraderos de cabeza a Intel. Todavía más de los que ya le ha dado el AMD Ryzen 3950X, una "bestia" de 16 núcleos y 32 hilos que se puede comprar desde hoy.