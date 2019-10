Nuevos auriculares de LG usan luz ultravioleta para matar bacterias

El sector de los auriculares inalámbricos nunca fue tan competitivo. El éxito de los AirPods es sólo un motivo: la verdad es que el modelo de Apple es sólo uno de los muchos disponibles en el mercado.

Semejante competencia obliga a los fabricantes a ofrecer productos de calidad, pero también que tengan algún tipo de característica que los diferencie del resto. Es difícil destacar si ofreces exactamente lo mismo que el resto.

La cancelación de ruido o la protección contra el agua son algunas de las ventajas que tienen estas alternativas a los AirPods. Ahora LG ha presentado la que es tal vez la característica más única que hemos visto en unos auriculares inalámbricos: luz ultravioleta.

Los auriculares inalámbricos más limpios

Los nuevos Tone+ Free de LG no parecen muy diferentes de cualquier otro modelo, tanto en términos de diseño como de rendimiento. Tienen protección al agua y al polvo IPX4, por lo que deberías poder usarlos mientras te ejercitas sin problemas. También destacan por contar con una zona táctil que nos permite controlar la música y llamar a Google Assistant. Todo eso lo consiguen con hasta seis horas de autonomía, lo que no está nada mal, pero de nuevo, no es sorprendente.

Lo que es realmente original de estos auriculares es que están pensados especialmente para quienes la higiene es lo primero. Y es que cuando metemos los auriculares en el estuche, estos no sólo se recargan: también son limpiados con una luz ultravioleta.

El estuche cuenta con sendos emisores ultravioleta, que repasan el interior de los auriculares, especialmente las zonas que contactan con el interior de nuestros oídos. La luz ultravioleta es capaz de acabar con las bacterias que pueden alojarse en este tipo de dispositivos. Normalmente no suelen ser un problema, pero conforme pasa el tiempo, se puede acumular porquería aunque no nos demos cuenta; por eso es recomendable limpiar los auriculares de vez en cuando, para evitar posibles infecciones.

Estos auriculares probablemente no evitarán esta limpieza periódica, pero sí que suponen una garantía más de que no nos provocarán problemas de oído por mucho que los usemos. Probablemente se convertirán en los nuevos favoritos de los obsesionados por la limpieza.

Pero, ¿es suficiente eso para distinguirlos del resto de competidores? Por el momento, sólo los usuarios surcoreanos podrán comprobar su eficiencia, ya que los Tone+ Free aún no han sido anunciados para el resto del mundo; costarán 259.999 won (197 €) y serán lanzados este mismo mes en negro, y en noviembre en blanco.