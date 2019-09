Llegan los AirPods falsos, un accesorio de moda que no suena

Los AirPods sirven para algo más que para escuchar música; también son un complemento de moda, una declaración de intenciones y una manera de aparentar.

Esa es una de las razones por las que hay tantos clones, especialmente provenientes de China. Y es el mismo motivo por el que hay iPhones falsos o carcasas con la marca de Apple para móviles con Android. Apple representa algo más que una compañía tecnológica; también es un estatus social y un estilo personal.

Mucha gente se pone los AirPods aunque no vaya a escuchar música, simplemente por el mero hecho de tenerlos. Esa estética está cobrando fuerza entre los más jóvenes, hasta el punto de que ya hay complementos de moda que los imitan.

Los AirPods falsos, un accesorio de moda

La cadena minorista de moda ASOS ha presentado un producto que encaja muy bien con esa tendencia. Son unos auriculares falsos, acabados en plata y que no cuentan con ningún componente electrónico.

Por lo tanto, ni se conectan con tu smartphone ni suenan. Sólo te los pones en la oreja como cualquier otro auricular, y los llevas como si fueran unos pendientes o un collar; simplemente son decorativos.

Por supuesto, ASOS no usa la marca AirPod para definirlos; sólo los llama "auriculares", y la verdad es que han intentado alejarse del diseño de Apple, presumiblemente para evitar demandas. Cuando te fijas en los detalles, te das cuenta de que están inspirados en unos auriculares normales y corrientes; de hecho, parece que ni siquiera son auriculares inalámbricos, a juzgar por el cable que sale de la parte inferior.

ASOS

Estos auriculares falsos cuestan unos 9,50 dólares en la página oficial de ASOS en EEUU; por el momento no hay noticias sobre si llegarán a otras cadenas en el resto del mundo. Pero siendo sinceros, nos extrañaría si alguna tienda china no ofreciese ya una versión más parecida a los AirPods. O si no, por un poco más de lo que cuestan estos auriculares falsos siempre puedes comprar unos clones de los AirPods.