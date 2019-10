Los nuevos AirPods con cancelación de ruido son reales

Puede que los AirPods sean los auriculares más copiados de la actualidad, hasta el punto de influir hasta al mundo de la moda. Pero eso no significa necesariamente que sean los mejores o los más completos.

De hecho, ya desde la primera generación de los AirPods estos auriculares recibieron muchas críticas por todo lo que echábamos en falta. La táctica de Apple ha sido lanzar nuevas generaciones de estos auriculares, cada una implementando una de estas características perdidas.

Los nuevos AirPods lanzados a principios de año, por ejemplo, por fin introdujeron la recarga inalámbrica; pero aún no son resistentes al agua ni tienen cancelación de ruido. Mientras tanto, hay rivales como Sony que ya se están adelantando a Apple.

Los AirPods con cancelación de ruido se filtran

Al menos parece que la próxima generación de AirPods responderá a una de estas quejas. Todo indica que los nuevos AirPods incluirán cancelación de ruido, extremadamente útil si los llevamos por la calle, en transporte público o simplemente queremos aislarnos del mundo.

La tardanza se explica en que este nuevo modelo traerá consigo un rediseño; no será completo, y los AirPods seguirán siendo reconocibles, pero sí que encontraremos algunas diferencias, a juzgar por la imagen que se ha encontrado en la beta de iOS 13.2.

La imagen de los AirPods muestra dos importantes diferencias. Tienen una apertura mayor, presumiblemente para los micrófonos que capturarán los ruidos externos y permitirán generar una señal de sonido que los cancele.

Otro detalle curioso es que estos AirPods tienen almohadillas de goma; los AirPods actuales son famosos por no tener ese tipo de accesorios, pero en este caso serían necesarios para garantizar el aislamiento necesario. Al fin y al cabo, de poco servirá la cancelación de ruido si los auriculares no proveen ese aislamiento.

Lo curioso, como apuntan en MacRumors, es que estos AirPods ya se habrían filtrado. Hace unas semanas, usuarios chinos publicaron fotografías de unos supuestos AirPods; pero la mayoría no les creímos porque no parecían muy fiables. Ahora resulta que el diseño de estos AirPods encaja con el filtrado en iOS 13.2. Estos AirPods no solo tienen un diseño ergonómico diferente, sino también un estuche más pequeño.