La ESA ya contempla el retraso del lanzamiento del Miura 5: lo sitúa en 2027 mientras PLD Space acelera los preparativos

La ilicitana PLD Space ultima el desarrollo de su cohete Miura 5 con la vista puesta en su lanzamiento inaugural en los próximos meses.

Si bien los planes de la compañía apuntaban al primer despegue a finales del presente año, la maniobra tendrá que esperar a 2027.

Así lo anunció Lois Laurent, jefe del programa Ariane de la Agencia Espacial Europea, en un briefing de prensa en el Centro Espacial Europeo en la Guayana Francesa.

Laurent indicó que el calendario de la ESA sobre el Miura 5 establece ya su despegue inaugural el próximo año, sin acotar fechas.

Fuentes de la Agencia Espacial Europea consultadas por EL ESPAÑOL en la Guayana Francesa explicaron que existen actualmente dos ventanas habilitadas. Una en el primer trimestre de 2027 y otra en el segundo.

“Las previsiones apuntan a que será en la primera del año”, apuntaron. Aunque “todavía no está confirmado que vaya a ser así”.

A la consulta de este periódico a PLD Space, la compañía explica que ellos siguen trabajando para que el lanzamiento se produzca antes de final de año y confirman la existencia de dos ventanas para la primera mitad de 2027.

Sin embargo, la temporada de lluvias en la región francesa de ultramar se avecina, lo que complica de forma importante toda la operativa.

Las obras de la plataforma de lanzamiento del Miura 5, emplazadas en una zona dentro del propio Centro Espacial Guayanés, se encuentran todavía en marcha. Desde PLD Space indican que se iniciaron hace ahora un año y que tienen previsto finalizarse durante este mes de septiembre, "antes de que empiecen las lluvias".

Fuentes de la propia Agencia Espacial Europea confirmaron a este periódico que la obra civil de la española es la más avanzada de todas las que tienen previsto realizarse para lanzadores comerciales.

Recreación del Miura 5 de PLD Space PLD Omicrono

En cuanto al desarrollo del cohete, la compañía asegura que una buena parte de los sistemas de vuelo ya están listos, mientras que otros esperan a pasar las últimas etapas de calificación.

"Lanzaremos únicamente cuando tengamos la máxima fiabilidad", apuntan desde la compañía, donde no ven el calendario como un factor determinante para su programa. "La diferencia de lanzamiento puede ser de unos meses, no son nada dentro de esta industria".

Entre los ensayos más importantes que le quedan pendientes al Miura 5 antes de despegar están las pruebas de encendido de las dos etapas que componen el lanzador.

El encendido de la primera etapa se realizará en la plataforma de lanzamiento en la Guayana Francesa, mientras que el test de la segunda se ejecutará en el banco de ensayos que tienen en Teruel.

Una de las fases más importantes por hacer y tienen que realizar en el Centro Espacial Europeo es la calificación de seguridad de vuelo, por la que los ingenieros de CNES (Centro Nacional de Estudios Espaciales francés), los del Centro Espacial Guayanés y de PLD Space deberán trabajar en la certificación del Miura 5 para operar desde allí.

Abordarán asuntos como el sistema de terminación de vuelo, que se encarga de neutralizar el cohete si algo va mal, o las operaciones en tierra dentro de la zona asignada a la compañía española para realizar el lanzamiento.

Todos estos trámites, habilitaciones y certificaciones "llevan su tiempo y deberían resolverse, como mucho, en las primeras semanas de enero si quieren optar por la ventana de lanzamiento del primer trimestre", aseguran fuentes de la ESA a EL ESPAÑOL.

Inversiones recientes

El pasado 1 de septiembre, PLD Space amplió su ronda de financiación serie C con una inversión adicional de 108 millones de euros, elevando el importe de la ronda hasta los 288 millones desde que se abriera el pasado marzo y alcanzando la financiación total acumulada superior a los 480 millones.

La operación vuelve a estar liderada por el conglomerado tecnológico japonés Mitsubishi Electric Corporation, que coinvierte con Cofides. Ambos participaron en la ronda serie C cuando se abrió por primera vez.

Ahora también han entrado nuevos inversores como Endeavor Catalyst, el fondo global de capital riesgo de Endeavor, y MCH Private Equity con el Spain Oman Private Equity Fund (SOPEF).

El objetivo de esta entrada de capital es el de impulsar la industrialización del cohete Miura 5, ampliar la capacidad de producción y ensayos, desarrollar infraestructuras de lanzamiento y avanzar hacia el inicio de las operaciones comerciales.

Si todo sale según lo previsto por la compañía, PLD Space podría iniciar actividad comercial espacial en 2028 tras ejecutar los dos primeros lanzamientos de prueba con los que pretende validar sus sistemas.

De forma paralela, tan solo 4 días antes de esta ronda de financiación, la Agencia Espacial Europea adjudicó a PLD Space un contrato de 158,9 millones de euros para los componentes A y B del European Launcher Challenge.

Según explicaron, el componente A impulsa la consolidación del servicio comercial de lanzamiento orbital de la compañía y el incremento progresivo de su cadencia de lanzamientos hasta 2030. Mientras que el componente B respaldará el desarrollo de nuevas prestaciones para el Miura 5.

Asimismo, desde la ESA comunicaron que uno de los requisitos que se había establecido para continuar en el programa European Launcher Challenge es el lanzamiento del primer cohete antes de que termine el año 2027, así como que la financiación de la Agencia Espacial suponga menos del 40% de la recibida.

Las mismas fuentes de la ESA aseguraron a este periódico que PLD Space está "muy bien posicionada, probablemente de las mejores, para alcanzar ambos hitos".