Es oficial: la ESA elige a PLD Space para desarrollar la próxima generación de lanzadores privados europeos

La Agencia Espacial Europea (ESA) ha seleccionado a la compañía española PLD Space en el marco de su iniciativa estratégica European Launcher Challenge (ELC) para desarrollar la próxima generación de lanzadores privados europeos.

Este acuerdo, que reafirma el papel de la empresa como proveedor clave en el continente, busca garantizar un acceso espacial soberano, competitivo y resiliente, redefiniendo la capacidad de lanzamiento europea frente a los actuales retos globales.

El espaldarazo institucional de la ESA no es únicamente simbólico, sino que viene acompañado de un potente respaldo económico: un contrato adjudicado por un valor total de 158,9 millones de euros.

Esta adjudicación supone un aval directo a la capacidad de ejecución de PLD Space y a su ambiciosa hoja de ruta tecnológica.

El acuerdo se estructura en dos grandes ejes de actuación, denominados Componente A y Componente B, que acelerarán exponencialmente el desarrollo de su oferta comercial.

Render el cohete MIURA. PLD Space Omicrono

A través del Componente A, la compañía impulsará la consolidación definitiva de su servicio comercial de lanzamiento orbital. El objetivo primordial es incrementar de manera progresiva la cadencia de vuelos hasta el año 2030, dando una respuesta efectiva al creciente interés que ha despertado el cohete MIURA 5 en los distintos mercados internacionales.

Por su parte, el Componente B supondrá un salto cualitativo en innovación tecnológica. Centrado en el programa de mejora de la capacidad orbital (Upgraded Orbital Capacity), este bloque respaldará el desarrollo de nuevas prestaciones para el MIURA 5.

Estas mejoras están diseñadas para atender misiones, tanto institucionales como comerciales, que exijan mayor capacidad de carga útil y alcance orbital.

Además, financiará un hito tecnológico crucial en la industria actual: la incorporación de capacidades de aterrizaje propulsivo como paso previo hacia la reutilización.

A new chapter for European launchers 🚀



We have signed the first European Launcher Challenge contracts, helping emerging launch providers scale up their capabilities and expand Europe’s access to space.



These contracts will help increases resilience and competitiveness in… pic.twitter.com/OBCYcxNaD6 — European Space Agency (@esa) August 27, 2026

Toda esta evolución del MIURA 5 constituye un puente estratégico hacia MIURA Next, la futura familia de lanzadores pesados de la compañía.

Los subsistemas concebidos bajo este contrato serán directamente transferibles a las próximas generaciones de cohetes, permitiendo acelerar nuevas capacidades, reducir el riesgo tecnológico y maximizar el retorno de inversión.

Ezequiel Sánchez, presidente ejecutivo de PLD Space, subraya en un comunicado que este logro confirma la madurez del proyecto.

"Para PLD Space, este contrato no es un hito aislado. Forma parte de un camino de ejecución disciplinado: desde demostrar nuestra tecnología con MIURA 1 hasta validar nuestra capacidad orbital con MIURA 5, ampliar sus prestaciones, avanzar hacia la reutilización y transferir esas tecnologías a MIURA Next", afirma el directivo.