Éxito en el lanzamiento del MTG-I2: el satélite Meteosat que permitirá la alerta temprana ante catástrofes naturales

En la noche de este jueves 27 de agosto, exactamente a las 22:10 (hora de la España peninsular), se ha llevado a cabo con éxito el lanzamiento del satélite Meteosat MTG-I2.

El despegue se ha ejecutado desde el Puerto Espacial Europeo ubicado en Kourou (Guayana Francesa) y el encargado ha sido un cohete Ariane 6, en su versión equipada con dos boosters a cada lado de la etapa central.

Según ha ido detallando el director de la misión, la fase inicial del vuelo ha transcurrido de forma impecable, con una ignición, propulsión y trayectoria dentro de los parámetros esperados.

Tras realizar un único encendido del motor Vinci de la etapa superior del cohete, el satélite se ha separado del vehículo de lanzamiento cuando el reloj de la misión marcaba 36 minutos, exactamente como estaba planeado.

A partir de ese momento, el MTG-I2 ha iniciado su viaje autónomo de posicionamiento orbital, un trayecto que durará entre 10 y 12 días, empleando únicamente sus propulsores y cuyo objetivo final es establecerse en una órbita geoestacionaria a 36.000 kilómetros.

Se trata de una misión clave para comprender mejor el tiempo y elaborar pronósticos que se afinan de forma continua gracias a la mayor cantidad de información, lo que permite la emisión de alertas ante catástrofes naturales inminentes.

Además, también ha sido un lanzamiento especialmente importante para el cohete Ariane 6, que se ha enfrentado a su primera misión hacia una órbita de transferencia geoestacionaria.

El éxito del MTG-I2 supone la consolidación de la soberanía tecnológica europea en materia de la monitorización de los fenómenos meteorológicos y completa la constelación de los satélites Meteosat Third Generation (MTG).

Además del que ha protagonizado este último lanzamiento, ya se encuentran en órbita su satélite hermano, denominado MTG-I1, y otro de la clase Sounder, llamado MTG-S1.

En el MTG-I2 han participado un elevado número de compañías españolas. Destacan algunas como GMV, Airbus —a través de Airbus Crisa y Airbus Defence and Space—, Alter, Lidax, Inventia Kinetics o Thales Alenia Space, esta última siendo la líder del programa desde Francia.

Misión crucial

La puesta en órbita de este satélite, desarrollado por la Agencia Espacial Europea (ESA) y fabricado por un consorcio de más de 70 empresas europeas liderado por Thales Alenia Space, posee un valor estratégico muy importante para toda Europa.

Una vez que comience su fase operativa a principios de 2027 bajo la gestión de EUMETSAT, el sistema de tercera generación funcionará a pleno rendimiento, ofreciendo hasta 50 veces más datos que la generación anterior.

James Champion, director del proyecto en la Agencia Espacial Europea (ESA), destaca su relevancia. "Una vez en órbita, el MTG-I2 completará la primera familia de satélites de tercera generación de Meteosat", afirma el experto.

Esto permitirá obtener por fin el conjunto de datos de su capacidad total y reducirá de forma notable el tiempo de obtención de información hasta los dos minutos y medio.

Thomas Blackmore, responsable científico de la Met Office británica, compara este salto tecnológico con pasar de observar una serie de fotos instantáneas a disponer de una transmisión de video en vivo desde el espacio.

"Cuando una gran tormenta se intensifica en pocos minutos, disponer de observaciones cada dos minutos y medio marca una diferencia real para el conocimiento de la situación y el pronóstico de muy corto plazo", explica Blackmore.

Este incremento de la frecuencia temporal facilitará el seguimiento de tormentas convectivas severas que se desarrollan rápidamente, ofreciendo alertas tempranas vitales frente a inundaciones relámpago.

El despliegue ocurre en un momento de gran urgencia climática marcado por sequías e incendios extremos. Susanne Dieterle, responsable del sistema de MTG en EUMETSAT, advierte que la protección climática es en realidad protección contra desastres naturales, destinada a salvaguardar vidas y medios de subsistencia.

Pero sin duda, el factor diferenciador del MTG-I2 son sus dos instrumentos principales: el Flexible Combined Imager (FCI) es el sensor encargado de la generación de imágenes de la Tierra, mientras que el Lightning Imager (LI) como sistema de detección de relámpagos.

El FCI dispone de varios sensores que recogen 16 franjas del espectro electromagnético, tanto en la región visible como en la infrarroja, y los combina en una resolución de entre 500 metros y 2 kilómetros.

En cuanto al LI, está compuesto por un total de cuatro cámaras para la visualización tanto de los relámpagos que se producen entre las nubes como los que llegan a tocar la superficie.

La gran complejidad que supone detectarlos durante las 24 horas del día —con unas condiciones lumínicas tan cambiantes—, el LI del satélite MTG-I2 mide de forma continua la longitud de onda de 777,4 nanómetros y proporciona hasta 4,5 km de resolución.