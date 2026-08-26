La participación española en el satélite MTG-I2: el nuevo Meteosat que proporcionará información casi en tiempo real

Este próximo jueves, a eso de las 22:10 y si todo va según lo previsto, un lanzador Ariane 62 despegará desde el Centro Espacial Guayanés con el MTG-I2 dentro de la cofia, un satélite con una participación española muy importante en sistemas críticos tanto del segmento de vuelo como del terreno.

Se trata del tercer satélite de la familia Meteosat Third Generation (MTG) y está llamado a completar la primera fase de esta constelación, erigida como referente para que los meteorólogos puedan realizar sus previsiones y conocer (casi) en tiempo real el estado atmosférico.

La parte científica del MTG-I2 incorpora dos instrumentos a bordo: el Flexible Combined Imager (FCI) y el Lightning Imager (LI). El primero se dedicará a la obtención de imágenes en diversos rangos del espectro electromagnético, mientras que el segundo permitirá monitorizar la actividad eléctrica atmosférica.

Con esta nueva unidad, la constelación avanza hasta su pleno funcionamiento y se prevé que genere, al menos, 50 veces más datos que los Meteosat de segunda generación y con capacidad de escanear Europa cada dos minutos y medio. Dos aspectos que quedan reflejados en los sistemas embarcados.

Actualmente, ya existen dos satélites MTG en órbita, el primero fue el hermano del que se lanzará hoy, mientras que el segundo es de la variante Sounder, que cuenta con otros instrumentos como un espectrómetro de imágenes capaz de detectar la distribución, la circulación y la temperatura del vapor de agua en la atmósfera.

Comenzando por el segmento terreno, la compañía española GMV ha sido la responsable de desarrollar el Mission Operation Facility (MOF) del MTG-I2. Se trata de uno de los principales elementos ubicados en la superficie terrestre para el comando y control de la flota de los satélites en órbitas geoestacionarias, la misma a la que se posicionará el nuevo Meteosat.

En particular, tal y como explican desde TEDAE, GMV se encarga del sistema de control de misión, el sistema de planificación de misión, el sistema de dinámica de vuelo y el sistema de preparación de operaciones.

Centro control de satélites GMV

Continuando con la empresa madrileña, también está involucrada en el procesado de la carga útil en el área de prototipados y en el desarrollo de gran parte de la cadena de procesamiento operacional.

Sistemas dentro del satélite

Thales Alenia Space, contratista principal del satélite, ha desarrollado en España varios subsistemas y unidades electrónicas para el satélite. En particular, están las unidades encargadas de las comunicaciones y de la adquisición, tratamiento y transmisión de los datos generados por el instrumento FCI.

Entre la lista se encuentran los transpondedores de telemetría, telecomando y seguimiento en banda S; las unidades de control de vídeo del instrumento y el subsistema de transmisión de datos en la banda Ka para el envío a tierra de las imágenes captadas por los sensores.

El ancho de banda en estos satélites de la tercera generación de Meteosat se ha ampliado y alcanza 200 Mb/s, 100 veces más que la segunda generación.

Despliegue de los paneles solares del Meteosat Thales Alenia Space

Por otra parte, Airbus en España ha sido la empresa responsable de la estructura y el control térmico del FCI y de los paneles estructurales de la plataforma.

En cuanto a Airbus Crisa, los técnicos han desarrollado la Unidad de Acondicionamiento y Distribución de Potencia encargada de procesar toda la energía eléctrica necesaria para el correcto funcionamiento del satélite. Así como el suministro de electrónica de crioenfriadores y cableado de telemetría de potencia para el FCI.

Este sistema enfría los sensores infrarrojos a temperaturas extremadamente bajas (entre -223 y -193 grados centígrados) para que puedan captar la radiación térmica de la Tierra con total precisión.

Respecto a la sevillana Alter, la compañía ha contribuido al aprovisionamiento de componentes electrónicos, actividades de ingeniería asociadas y en la ejecución de campañas de ensayos de laboratorio.

Este trabajo resulta fundamental para garantizar que los sistemas embarcados puedan resistir las condiciones hostiles del espacio, explican desde TEDAE, como puede ser la radiación o los rangos extremos de temperatura.

Integración y estructuras

Inventia Kinetics participa en el programa Meteosat de Tercera Generación en colaboración con Airbus Defence and Space España en actividades de fabricación, ensamblaje, integración y soporte a ensayos de instrumentos meteorológicos de última generación.

Satélite MTG-I2 junto a la cofia del lanzador Ariane 6 J. Georget / CSG

En concreto, la compañía contribuyó al desarrollo de subsistemas y a las actividades de integración del FCI.

Los trabajos incluyeron la integración mecánica de elementos estructurales, componentes del subsistema térmico, cableado espacial y del conjunto óptico OBA (Optical Bench Assembly).

Por último, la compañía Lidax ha desarrollado los sistemas opto-termo-mecánicos del FCI. Estos componentes garantizan la estabilidad estructural y térmica de los instrumentos, un requisito esencial para obtener imágenes de alta precisión desde el espacio.