Es oficial: SpaceX construirá una base en Luisiana, en Estados Unidos, centrada en el desarrollo de Starship

Imagen de cómo será la base de SpaceX en Luisiana (EEUU). SpaceX Omicrono

SpaceX, compañía aeroespacial fundada y dirigida por el magnate Elon Musk, ha confirmado la construcción de una nueva base de lanzamientos de sus cohetes en Luisiana (EEUU) centrada en el desarrollo de Starship.

Con una inversión de más de 100.000 millones de dólares y bautizada extraoficialmente como 'Starbase Luisiana', esta faraónica infraestructura será similar a la que la empresa ya posee en Texas y comenzará a edificarse a partir del próximo año.

El emplazamiento elegido es la zona costera de Vermilion Parish, en el sur del estado de Luisiana, un territorio que promete convertirse en el nuevo epicentro de la exploración interplanetaria.

Según el cronograma trazado por la compañía, el complejo no tardará mucho en entrar en funcionamiento: el primer despegue hacia el espacio exterior desde esta nueva plataforma está proyectado para el año 2029.

El objetivo principal de estas instalaciones será actuar como la sede central para los despegues del cohete reutilizable Starship.

La envergadura de la base responde a las proyecciones estratosféricas de la empresa, que detalla en su página web que el complejo se construirá con la capacidad de "apoyar miles de vuelos de Starship al año".

Estas misiones tendrán destinos variados, abarcando desde la órbita terrestre baja hasta la Luna, Marte y más allá.

Starbase, Louisiana will be built to support thousands of Starship flights a year with missions launching to Earth orbit, the Moon, Mars, and beyond pic.twitter.com/SE6gyNZWBK — SpaceX (@SpaceX) August 25, 2026

Este desarrollo resulta ser una pieza angular no solo para SpaceX, sino también para la agenda de la NASA, la agencia espacial estadounidense.

La NASA depende de la viabilidad del cohete Starship para materializar su ambicioso plan de establecer un asentamiento humano permanente en la superficie lunar, denominado Moon Base.

De hecho, los planes cósmicos de Musk han experimentado una reordenación recientemente.

El pasado mes de febrero, el empresario anunció que la compañía priorizará la construcción de una ciudad funcional en nuestro satélite terrestre antes de enfocar sus esfuerzos en Marte, como tenía previsto originalmente.

Sin embargo, el megaproyecto no está exento de debates ecológicos. SpaceX ha asegurado en su anuncio que el desarrollo de la base ayudará a proteger la línea de costa, restaurar los humedales y respaldar la vida silvestre en Luisiana.

No obstante, estas declaraciones contrastan fuertemente con los antecedentes de la empresa en Texas, donde sus instalaciones han recibido denuncias constantes de grupos ecologistas por el impacto medioambiental.

A pesar de las críticas, la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) autorizó en 2025 a SpaceX a realizar hasta 25 lanzamientos anuales desde el sur de Texas, quintuplicando el límite anterior.

La inminente llegada a Luisiana ocurre en un momento de máxima actividad para SpaceX, que ya opera a un ritmo vertiginoso desde California, Florida y Texas.