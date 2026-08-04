Los motores espaciales gallegos para acercar los satélites a la Tierra: "Mejoran la observación y las comunicaciones"

La compañía pontevedresa Kreios Space acaba de anunciar la selección de una plataforma satelital desarrollada por la lituana Kongsberg NanoAvionics para probar la tecnología ABEP en el espacio.

El sistema ABEP (Air-Breathing Electric Propulsion o Propulsión Eléctrica Atmosférica) es un desarrollo de Kreios especialmente diseñado para su integración en satélites dispuestos en órbitas terrestres muy bajas (VLEO).

Según indican en un comunicado, Kreios ha seleccionado el bus de microsatélite MP42 de NanoAvionics, con un peso aproximado de 200 kilogramos en su configuración final e incluyendo carga útil en la que será su primera demostración orbital.

"La misión validará el rendimiento del propulsor ABEP a altitudes entre 150 y 300 kilómetros, realizará mediciones del entorno y capturará imágenes en el rango espectral visible e infrarrojo cercano", explican.

NanoAvionics será responsable de proporcionar y adaptar la plataforma satelital, integrar la carga útil y llevar a cabo las primeras operaciones de la misión.

Posteriormente, la compañía lituana dará el testigo a Kreios para asumir el control operativo de la misión.

"El interés y el desarrollo de tecnologías VLEO se ha acelerado a nivel global", afirman.

China es el perfecto ejemplo con la recién creada alianza industrial centrada en órbitas terrestres muy bajas, así como la existencia de varias compañías espaciales internacionales que han anunciado nuevas misiones e inversiones en este ámbito.

"Estamos construyendo los satélites que harán posible operar de forma sostenida en órbitas terrestres muy bajas", ha declarado Adrián Senar, CEO de Kreios Space.

Senar también indica que, al permitir que los satélites vuelen más bajo, durante más tiempo y de manera más eficiente, "habilitamos una observación terrestre de mayor resolución, mejores comunicaciones por satélite, misiones más ágiles y precisas y una infraestructura orbital más sostenible".

"Colaborar con NanoAvionics en nuestro primer vuelo en órbita nos proporciona una plataforma satelital y una experiencia líder en el mercado que nos permitirá probar nuestra nueva tecnología con garantías", prosigue. "Será un punto de inflexión en el papel y el valor de VLEO".

Centro de ensamblaje del microsatélite de NanoAvionics que empleará Kreios Kongsberg NanoAvionics

Por su parte, Atle Wøllo, CEO de Kongsberg NanoAvionics, ha señalado que "Kreios está abordando uno de los entornos operativos más exigentes del sector espacial y esta misión se incorpora a un grupo muy reducido de iniciativas europeas centradas en VLEO".

El contrato firmado por ambas compañías "refleja la confianza continuada de nuestros clientes en la madurez de nuestras plataformas y en nuestra capacidad para adaptarlas a perfiles de misión altamente exigentes".

"Nuestro equipo de ingeniería ha trabajado estrechamente con Kreios para configurar la plataforma MP42 de acuerdo con los requisitos específicos de la misión e integrar su tecnología”, ha rematado.