Elon Musk activa Starlink gratis a los afectados por los incendios de Madrid: "Los teléfonos se conectarán automáticamente"

Elon Musk vuelve a la carga contra Sánchez en X tras el batacazo del PSOE en Aragón Europa Press

El peor incendio registrado en la historia reciente de la Comunidad de Madrid, que sigue avanzando, no solo ha dejado una huella devastadora en el terreno, sino que ha puesto a prueba la infraestructura crítica de la región con el aislamiento de amplias zonas de Madrid, Ávila y Toledo.

Con más de 100.000 personas afectadas entre evacuados y confinados, la destrucción de antenas, el corte de tendidos y las interferencias han convertido la pérdida de comunicaciones en un gran desafío.

Un escenario en el que el servicio de conectividad por satélite Starlink ha irrumpido para ofrecer soporte gratuito a los usuarios afectados.

Ante el colapso temporal de la red tradicional, la tecnología satelital ha saltado al primer plano como vía de socorro.

SpaceX ha anunciado la activación de emergencia de su servicio de conectividad directa a dispositivos móviles para garantizar las comunicaciones básicas en las áreas más golpeadas por el desastre.

La compañía de Elon Musk replica así la estrategia de auxilio humanitario que ya desplegó recientemente tras el devastador terremoto de Venezuela, reafirmando el papel clave de la constelación Starlink en catástrofes globales.

A través de su cuenta oficial en la red social X, la compañía aeroespacial comunicó la medida con el siguiente mensaje: "Starlink Mobile está proporcionando conectividad gratuita a los clientes de @MASORANGE_ES y @movistar_es en las regiones afectadas por los incendios forestales cerca de Madrid".

Starlink Mobile is providing free connectivity to @MASORANGE_ES and @movistar_es customers in regions affected by the wildfires near Madrid.



Families, communities and businesses with compatible LTE smartphones can now stay connected through SMS even if terrestrial networks are… — Starlink (@Starlink) July 26, 2026

"Las familias, comunidades y empresas con smartphones LTE compatibles ahora pueden mantenerse conectadas a través de SMS incluso si las redes terrestres no están disponibles y los teléfonos de los clientes se conectarán automáticamente a Starlink Mobile", ha añadido SpaceX.

Además, la empresa de Elon Musk ha apuntado que "la cobertura funcionará mejor con una vista despejada del cielo".

Esta tecnología de conexión directa al teléfono móvil permite que los terminales LTE convencionales se vinculen automáticamente a la red de satélites en órbita baja, sin necesidad de instalar antenas parabólicas ni aplicaciones adicionales.

Aunque el ancho de banda en esta modalidad se centra principalmente en el tráfico de mensajería SMS, la herramienta resulta vital para el envío de alertas de rescate, la localización de personas y la coordinación de los equipos de auxilio en zonas donde las torres de telefonía han quedado destruidas.

En paralelo a la intervención desde el espacio, los operadores de telecomunicaciones libran su propia batalla sobre el terreno para restituir el servicio.

Movistar ha priorizado un canal de comunicaciones de emergencia para Protección Civil, Bomberos y Fuerzas de Seguridad, al tiempo que facilita el envío de SMS y tráfico de datos limitado para sus clientes.

Por su parte, MasOrange ha desplegado unidades móviles de cobertura, comenzando por el puesto de mando avanzado en Cenicientos, y ha habilitado bonos de datos gratuitos.

Finalmente, Vodafone trabaja de forma coordinada con las autoridades para evaluar daños y reactivar la red en cuanto los accesos sean seguros.