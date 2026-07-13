SpaceX anuncia el decimotercer vuelo de prueba de Starship: el gigantesco cohete de Elon Musk despegará el jueves 16 de julio

SpaceX, empresa aeroespacial de Elon Musk, ha confirmado la fecha para el decimotercer vuelo de prueba de Starship, el gigantesco cohete de la empresa, que volará de nuevo este jueves 16 de julio. Un lanzamiento que se produce poco más de un mes después del estreno de Starship V3.

A través de un comunicado oficial, SpaceX ha confirmado que Starship volará de nuevo este jueves y que la ventana de lanzamiento de 90 minutos se abrirá a las 17:45 hora central (a las 00:45 hora de España peninsular del viernes 17 de julio).

La retransmisión en directo del nuevo vuelo de prueba de Starship arrancará aproximadamente media hora antes del despegue y podrá seguirse tanto en la web de SpaceX como en la cuenta de la compañía en X (Twitter).

La empresa de Elon Musk ha señalado que, como suele suceder en cualquier prueba de este tipo, la fecha y la hora puede variar.

Este nuevo lanzamiento cuenta con objetivos similares a los del ensayo anterior, donde se mostraron las versiones V3 de Starship y Super Heavy, además de incluir por primera vez el transporte de satélites Starlink V3 de nueva generación.

En lo que respecta al propulsor, el objetivo principal es completar con éxito las fases de despegue, ascenso, separación de etapas, encendido de retorno y aterrizaje en una zona marítima del Golfo de América.

Para ello, se han introducido mejoras tanto en el hardware como en el software, con el fin de corregir los fallos detectados previamente.

Starship’s thirteenth flight test is preparing to launch as early as Thursday, July 16 → https://t.co/Rp7VwBzpWx pic.twitter.com/jdpFlQUEpF — SpaceX (@SpaceX) July 11, 2026

Durante la separación de etapas en el vuelo 12, ligeras discrepancias en la secuencia de encendido de los motores provocaron una desviación de unos 90 grados en el giro del propulsor. Esta secuencia ha sido rediseñada para tolerar mejor las variaciones temporales y asegurar una orientación más precisa, lo que repercute en un mayor rendimiento global.

Tras separarse, el Super Heavy intentó ejecutar la maniobra de retorno, pero cinco de sus 33 motores fallaron al reiniciarse, lo que obligó a interrumpirla antes de tiempo. Para esta nueva prueba, se han implementado cambios estructurales que aumentan la fiabilidad del reencendido, junto con mejoras en los sistemas de alerta y abortado adaptados a un entorno de vuelo con múltiples motores.

En cuanto a la etapa superior, los objetivos incluyen desplegar 20 satélites Starlink V3, realizar el encendido de un motor Raptor en el espacio y completar una reentrada con descenso controlado hasta el amerizaje en el océano Índico.

SpaceX ha confirmado que también se han aplicado ajustes en el sistema de propulsión para solucionar el fallo de motor observado anteriormente.

Por otro lado, unos 40 segundos después de la separación en el último vuelo, Starship perdió uno de sus tres motores Raptor optimizados para vacío. A pesar de ello, la nave logró mantener su trayectoria suborbital prevista.

Desde entonces, se han introducido cambios tanto operativos como de hardware para abordar las causas del problema, con previsión de seguir mejorando la fiabilidad del motor en futuras versiones.

Además de ello, por primera vez, Starship transportará satélites Starlink V3, diseñados para aumentar de forma notable la capacidad de la red y la velocidad de conexión.

En esta prueba inicial se liberarán 20 unidades equipadas con paneles solares y antenas, que intentarán enlazarse con la constelación mediante comunicaciones láser de alta capacidad.

Starship V3 durante su primer lanzamiento. SpaceX Omicrono

Estos satélites seguirán una trayectoria suborbital y se desintegrarán al reingresar en la atmósfera aproximadamente 20 minutos después de su despliegue.

Seis de estos satélites incorporan sistemas de cámaras destinados a inspeccionar el escudo térmico de Starship y enviar imágenes a los equipos en tierra, con el objetivo de avanzar en la evaluación de su preparación para futuros retornos al punto de lanzamiento.

Además, algunas losetas del escudo han sido pintadas de blanco para simular ausencias y facilitar su identificación durante las pruebas.

SpaceX ha señalado que igualmente probarán nuevas soluciones relacionadas con el escudo térmico, en línea con el desarrollo de un sistema totalmente reutilizable.

Se instalarán losetas en la parte metálica de las aletas traseras, así como nuevos diseños y fijaciones en la zona inferior del vehículo, con el fin de recoger datos en vuelo.

Por último, el escudo contará con sensores de carga que medirán las fuerzas soportadas durante el ascenso, superiores a las de misiones anteriores, lo que permitirá evaluar el comportamiento de las fijaciones ante mayores exigencias estructurales y una mayor capacidad de carga útil.