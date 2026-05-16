Canadá consigue lo imposible: el primer helicóptero que usa hidrógeno para transportar órganos rápidamente

Puede que el hidrógeno no haya conseguido hacerse un hueco en el sector del automóvil, al menos no por ahora, pero este elemento puede tener más éxito en el sector de la aviación, como demuestra un nuevo hito con el primer vuelo de circuito completo de un helicóptero propulsado por hidrógeno.

Unither Bioélectronique, filial de la biotecnológica United Therapeutics, ha completado con éxito esta prueba utilizando un modelo Robinson R44 modificado en el aeropuerto Roland-Désourdy de Quebec, Canadá.

A diferencia de pruebas anteriores, que se centraron en el despegue vertical y mantenimiento de posición, este ensayo ha consistido en un circuito de tráfico aeroportuario completo que ha incluido el despegue, el ascenso, el vuelo en patrón, la aproximación y el aterrizaje.

El sistema de propulsión de esta aeronave se basa en una arquitectura híbrida que combina pilas de combustible de membrana de intercambio de protones (PEM) con una batería de apoyo.

Durante el vuelo, las pilas de combustible suministraron aproximadamente el 90% de la energía necesaria, mientras que la batería gestionó los picos de demanda de potencia.

Este diseño permite que el helicóptero funcione de manera totalmente eléctrica, eliminando las emisiones de carbono y liberando únicamente vapor de agua como residuo. El uso de hidrógeno verde, producido localmente mediante la división de moléculas de agua con energía renovable, refuerza el carácter ecológico de la iniciativa.

El helicóptero modificado con pilas de combustible de hidrógeno Unither Bioélectronique Omicrono

La densidad energética del hidrógeno es uno de los factores determinantes para este proyecto. Las estimaciones técnicas sugieren que una configuración de pila de combustible de hidrógeno puede ofrecer entre 1,8 y 2,2 veces la autonomía de un sistema equivalente basado exclusivamente en baterías de litio.

En términos de potencia, las pilas actuales alcanzan los 2.900 W/kg, con el objetivo de llegar a los 4.500 W/kg en 2030, cifras que superan ampliamente los 380-400 W/kg que ofrecen las mejores baterías de litio disponibles hoy en día.

Un detalle importante de este proyecto es que su objetivo no es ofrecer un producto comercial como los taxis voladores, sino mejorar el transporte de órganos humanos para trasplantes.

Mikaël Cardinal, vicepresidente de sistemas de entrega de órganos en Unither Bioélectronique, señaló tras la prueba que este hito demuestra que el vuelo vertical propulsado por hidrógeno ha pasado de la teoría a las pruebas reales, seguras y repetibles.

Según Cardinal, el objetivo principal es construir una red logística aérea de emisiones cero para transportar órganos manufacturados a pacientes que los necesiten de manera urgente.

El programa, denominado Project Proticity, se desarrolla en colaboración con Robinson Helicopter Company. Tras el éxito con el modelo R44, el siguiente paso previsto es escalar esta tecnología al Robinson R66, una plataforma más capaz.

Con la integración de sistemas de almacenamiento de hidrógeno líquido en el futuro, la empresa aspira a alcanzar un rango de 200 millas náuticas (370 kilómetros) con una carga útil de 225 kilogramos, superando la limitación de 30 minutos de vuelo que impone actualmente el almacenamiento de hidrógeno en estado gaseoso.