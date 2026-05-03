EEUU cambia sus planes: los primeros taxis voladores ya recorren Nueva York y tardan 6 veces menos que un coche

El 2026 puede ser el año del taxi volador, una idea muy futurista pero que está basada en tecnología real. Países como Dubai incluso ya tienen algo como Uber Air, servicios de taxi volador que se pueden obtener como un transporte convencional.

En Estados Unidos no se quieren quedar atrás en la implementación de eVTOL (aeronaves eléctricas de despegue y aterrizaje vertical) y solo en este mes de abril ya se han dado importantes pasos para su adopción en varios estados.

Por una parte, la empresa californiana Joby Aviation ha logrado recientemente un hito fundamental en la historia de la aviación comercial al realizar los primeros vuelos de taxi aéreo eléctrico de punto a punto a través de la ciudad de Nueva York.

Durante una semana de demostraciones, la compañía ha operado trayectos de apenas 10 minutos de duración entre el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy (JFK) y el helipuerto de Downtown Manhattan.

Es la primera demostración de un vuelo de taxi volador de punto a punto en una de las ciudades más concurridas del planeta, y la prueba del potencial de esta tecnología.

Y es que el mismo recorrido habitualmente se puede realizar en entre 60 y 120 minutos en un coche, dependiendo de la densidad del tráfico; en otras palabras, el taxi volador ha sido 6 veces más rápido que incluso la mejor de las opciones en coche.

El vehículo diseñado por Joby es una aeronave de seis rotores que combina la versatilidad de un helicóptero con la velocidad y eficiencia de un avión convencional. Su tecnología de propulsión eléctrica distribuida permite que, en caso de fallo de uno de los motores, los demás compensen la potencia necesaria para un aterrizaje seguro.

El taxi volador de Joby Aviation Joby Aviation Omicrono

En términos de rendimiento, la aeronave tiene capacidad para un piloto y cuatro pasajeros, alcanzando una velocidad máxima de 320 kilómetros por hora. Su autonomía permite realizar trayectos de hasta 161 kilómetros con una sola carga de batería.

Además, el diseño de sus hélices basculantes está optimizado para emitir un nivel de ruido significativamente bajo, aproximadamente 65 decibelios durante el despegue, lo que equivale a una conversación normal, y se vuelve casi inaudible cuando vuela a una altitud de 500 a 1.000 metros.

El CEO de Joby Aviation, JoeBen Bevirt, ha presumido de la diferencia entre los eVTOL como el suyo y un vehículo que ya es usado en ciudades como Nueva York, el helicóptero, afirmando que "es un servicio de taxi silencioso y de cero emisiones".

Hay que destacar que estas demostraciones se han realizado con una licencia temporal, ya que Joby aún se encuentra en las etapas finales de obtener una certificación de la FAA estadounidense.

Eso supone que los planes originales de lanzar el servicio en el 2025 nunca llegaron a concretarse, pero ahora el CEO es optimista en que podrá empezar a ofrecer servicio de pasajeros en Nueva York, Texas y Florida en la segunda mitad del 2026.

Precisamente es en Florida donde el gobernador Ron DeSantis ha impulsado nuevas normativas para preparar la infraestructura necesaria para estos 'coches voladores' con el objetivo de que su estado se convierta en uno de los pioneros de esta tecnología.

Para ello, DeSantis se centrará en legalizar el uso de estos vehículos para el transporte público, además de la creación de una red que conecte los principales centros urbanos de Florida.

Inicialmente, el uso de eVTOL estará limitado al transporte público, con el objetivo de que para finales de esta década, el coste de un trayecto en taxi volador sea comparable al de un servicio privado de gama alta. Más adelante se expandirá la venta al público general, cuando se pueda garantizar la seguridad con sistemas autónomos.