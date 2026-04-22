Así es Ariel, el sistema de propulsión español que se integrará en el avión espacial europeo Vortex

La compañía castellonense Arkadia Space acaba de firmar un contrato con la francesa Dassault Aviation para el desarrollo y suministro de un sistema de propulsión que se equipará en el demostrador de vehículo espacial Vortex.

El propulsor estará basado en los motores monopropelentes de la serie Ariel con 250N de empuje y que actuará dentro de Vortex (Véhicule Orbital Réutilisable de Transport et d’Exploration) como el sistema de control de reacción (RCS) para ejecutar maniobras orbitales precisas.

El contrato rubricado se enmarca en la primera fase del programa denominada Vortex-D, según un comunicado de la compañía española, aludiendo la última letra a que se trata de un "demostrador tecnológico diseñado para validar las capacidades críticas del vehículo final".

Mediante el programa Vortex, Dassault tiene como objetivo desarrollar un vehículo espacial reutilizable capaz de operar en órbita y regresar a la Tierra mediante un aterrizaje convencional en pista. Un concepto de plataforma muy similar a la X-37B de Estados Unidos.

En cuanto a la parte española, el Ariel desarrollado por Arkadia Space ha pasado en menos de dos años de ser una tecnología en fase inicial a convertirse en la base de sistemas de propulsión adoptados por algunos programas espaciales a nivel europeo.

El sistema fue desarrollado en el marco del Future Launchers Preparatory Programme (FLPP) de la Agencia Espacial Europea a mediados de 2023. La aproximación de la compañía es la de crear una tecnología estratégica para los futuros sistemas europeos de transporte espacial.

Como resultado, Maia Space seleccionó al Ariel 250N como sistema de control de reacción (RCS) de su lanzador y ahora ha sido Dassault la que ha confiado en la misma tecnología para el demostrador Vortex-D.

"Este contrato representa un hito histórico para todo el equipo", ha explicado Francho García, CEO y cofundador de Arkadia Space.

"Que una empresa como Dassault Aviation apueste por Arkadia para un programa tan relevante y estratégico para Europa, supone la validación de la compañía como un partner confiable en el ámbito de la propulsión", ha continuado.

Asimismo, Francho García también ha indicado que esperan "construir una relación a largo plazo" con la compañía francesa y "ayudarles durante todo el desarrollo del programa Vortex, para así, algún día, poder transportar astronautas al espacio".