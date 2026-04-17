Israel desarrolla un dron capaz de transportar hasta 250 kg de carga a cualquier sitio en las peores situaciones posibles

Atrás quedaron los tiempos en los que los drones eran una curiosidad exclusiva de entusiastas; en los últimos tiempos, han demostrado su utilidad en conflictos bélicos, desastres naturales y situaciones excepcionales.

El nuevo AIR Cargo es un buen ejemplo de lo mucho que han avanzado los drones; ha sido desarrollado por la empresa israelí AIR, que recientemente ha marcado un hito al completar el primer vuelo de prueba en su configuración de producción final.

A diferencia de otros drones militares, la función del AIR Cargo está definida por su nombre: transportar carga. No está diseñado para atacar objetivos, ni para vigilancia, sino que está especializado en la tarea única de transporte de municiones, agua y repuestos.

Esta especialización ha permitido a los ingenieros concentrarse en un diseño práctico y resistente y, como resultado, este dron es capaz de funcionar en todo tipo de condiciones meteorológicas y en medio del campo de batalla sin problemas, algo que no pueden decir otros drones militares.

Para empezar, este AIR Cargo es capaz de VTOL (Despegue y Aterrizaje Vertical), y no requiere de una pista de aterrizaje como otros drones militares; por supuesto, no es el único de su tipo, pero sí es uno de los primeros que lo hace a esta escala masiva.

El dron AIR Cargo AIR

Y es que el AIR Cargo tiene una capacidad de carga de nada menos que 250 kg, con un volumen de carga de 2 metros cúbicos; es una 'bestia' para la logística, que apenas requiere algo de espacio para aterrizar y despegar, e incluso puede hacerlo en las cubiertas de barcos pequeños sin necesidad de infraestructura adicional.

Para mover semejante carga, el Cargo es un cuadricóptero coaxial, en otras palabras, tiene 8 motores distribuidos en 4 brazos, con dos por cada brazo, uno arriba y otro abajo. Pero esto no se hace únicamente para obtener más potencia, sino por supervivencia.

Y es que este dron es capaz de funcionar sin problemas incluso si pierde varios motores, ya sea por fallo o por daños provocados por impactos o disparos. La simetría de los motores permite que el sistema mantenga la estabilidad y aterrice de manera segura, algo que los cuadricópteros normales no pueden hacer.

De la misma manera, el AIR Cargo está construido con la resiliencia en mente, diseñado para operar bajo lluvia intensa, situaciones extremas de polvo y oscuridad total, por lo que puede entregar suministros tanto en el frente como en zonas afectadas por desastres naturales.

No es únicamente una cuestión de resistencia. El sistema de navegación es capaz de funcionar en entornos con denegación de GPS, usando lógica de vuelo avanzada y sensores que le permiten navegar con visión artificial y otros sistemas de respaldo en caso de perder la señal del satélite.

El AIR Cargo ya ha completado su primer vuelo de manera exitosa, después de dos años de desarrollo con la experiencia y los datos de su anterior dron de transporte. La compañía tiene una estrategia "dual", con una versión para pasajeros de este dron que pretende convertirse en un taxi aéreo en el futuro.