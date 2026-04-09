La NASA comparte un nuevo e impresionante vídeo en primer plano del despegue de la misión Artemis II hacia la Luna

Mientras los astronautas de la misión Artemis II de la NASA regresan a la Tierra tras orbitar la Luna y terminan de realizar sus deberes pendientes, la agencia espacial estadounidense sigue compartiendo material inédito de la misión: desde imágenes del sobrevuelo lunar hasta un nuevo e impresionante vídeo del momento del despegue.

A través de su web oficial, la NASA ha compartido un vídeo en primer plano del despegue de la misión Artemis II hacia la Luna - que tuvo lugar en la madrugada del 2 de abril en España- que muestra la potencia conjunta de los cuatro motores RS-25 del cohete Space Launch System (SLS) y sus dos propulsores de combustible sólido.

Un vídeo en el que también se puede ver cómo el vehículo de 98 metros de altura se va alejando de la plataforma de lanzamiento en el Centro Espacial Kennedy en Florida, Estados Unidos.

Con un empuje de despegue de cerca de 39 meganewtons, el SLS supera en unos 5 MN al mítico Saturno V de la era de Apolo que llevó al ser humano a la Luna hace medio siglo, aunque todavía queda lejos de la potencia prevista para el Starship de SpaceX, el megacohete en desarrollo de Elon Musk que aspira a repetir esa hazaña.

En cuanto al resto de características del SLS, el cohete de la NASA está propulsado por motores de alto rendimiento en sus diferentes etapas. En la central usa cuatro motores RS-25 de combustible líquido, que queman hidrógeno y oxígeno líquidos para generar un empuje extremadamente eficiente.

@NASA has just released some EXTRAORDINARY tracking footage from Artemis II's launch just one week ago.



Mesmerizing exhaust flow interaction between all four RS-25's & twin SRB's. pic.twitter.com/Q49oZh5RrB — Max Evans (@_MaxQ_) April 8, 2026

Unos motores que no son realmente nuevos, ya que están fabricados con componentes reutilizados del transbordador espacial que la agencia espacial estadounidense retiró en 2011.

Dos gigantescos propulsores de combustible sólido completan la arquitectura de lanzamiento, aportando la mayor parte de la fuerza necesaria para impulsar el conjunto hacia el espacio: tanto la propia estructura del cohete como la cápsula Orion, a bordo de la cual viajará la tripulación de Artemis, que está formada por el comandante Reid Wiseman, el piloto Victor Glover y la especialista Christina Koch, de la NASA, así como Jeremy Hansen, de la Agencia Espacial Canadiense.

La nave Orion fue la que llevó a la tripulación más lejos de la Tierra que nadie haya viajado jamás, orbitando la Luna a comienzos de esta semana.

Con ocho días de misión a sus espaldas, la tripulación de Artemis II pone rumbo a casa: los cuatro astronautas se disponen a amerizar este viernes (la noche del sábado en España) frente a las costas de California en un aterrizaje acuático que cerrará con broche de oro el primer vuelo tripulado del programa lunar estadounidense.

Cabe señalar que esta es la primera misión tripulada del programa Artemis de la NASA, que en 2022 lanzó una nave sin astronautas para sobrevolar la Luna, en 2027 mandará a una tripulación para orbitar la Tierra y en 2028 enviará a dos grupos de astronautas que llegarán a la superficie del satélite natural.