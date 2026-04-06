Desde la desconexión de las comunicaciones a un eclipse solar: las próximas horas clave de la Artemis II en la Luna

Ha llegado el momento de la verdad para los cuatro astronautas que van a bordo de la cápsula Orion y en dirección a la Luna; el momento en el que harán historia como los primeros seres humanos en acercarse a nuestro satélite natural desde 1972.

No es de extrañar, por lo tanto, que el sexto día de la misión vaya a ser el más ajetreado para la tripulación, ya que estará repleto de experimentos, pruebas técnicas y otras tareas desde el mismo momento en el que se despierten.

Y no habrá tiempo para festejar la llegada a la Luna, porque inmediatamente la misión se centrará en traer de vuelta a los astronautas de manera segura y controlada. La NASA ya ha publicado la agenda de estos días, incluyendo el horario de los eventos más importantes de las próximas horas.

Las horas clave de Artemis II

El sexto día de la misión Artemis II empezó a las 06:41 hora peninsular española, cuando la cápsula Orion entró en la esfera de influencia lunar, el momento en el que la gravedad de la Luna superó a la gravedad de la Tierra y la nave empezó a acelerar hacia el satélite.

Todo forma parte de la maniobra de sobrevuelo de la Luna, que aprovechará su gravedad para volver a 'lanzar' la cápsula en dirección a la Tierra. Pero antes, a las 8 de la mañana, hora peninsular española, los astronautas iniciaron su periodo de descanso y sueño, durante el cual las pulseras de actividad ARCHeR que llevan registrarán el efecto del viaje en su salud.

A las 16:41 los astronautas serán despertados de su sueño y será entonces cuando empezará una sucesión de momentos históricos que no tendrán mucho tiempo de celebrar porque estarán concentrados en cumplir su misión.

Y es que a las 19:56, la tripulación de Artemis II batirá el récord de mayor distancia de la Tierra, el punto más alejado que cualquier ser humano ha estado de su planeta natal, que fue obtenido por la misión Apollo 13 con unos 400.171 kilómetros.

Una vez que se confirme la distancia definitiva, que puede variar dependiendo de varios factores, está planeado que la tripulación de Artemis II realice comentarios a través de un mensaje de radio a las 20:10.

Serán comentarios cortos, porque cinco minutos después los astronautas se centrarán en configurar la cabina de Orion para las operaciones de sobrevuelo de la Luna que darán lugar a continuación.

A las 20:45 será cuando dará inicio el periodo de observación lunar durante el sobrevuelo del satélite, durante el cual los astronautas tendrán que identificar y fotografiar una serie de localizaciones en la superficie lunar de especial interés por la NASA.

Se pierde la comunicación

El periodo de observación de la Luna durará varias horas, y será el prolegómeno al momento de mayor tensión y preocupación de toda la misión Artemis II: el momento en el que la cápsula Orion con los astronautas 'desaparecerá' para todo el mundo.

A las 00:44 del martes 7, se espera que todas las comunicaciones con la cápsula Orion se corten de manera repentina, ya que en ese momento se situará detrás de la Luna, donde tanto la comunicación por láser como las ondas de radio dejarán de ser efectivas.

Serán 40 minutos de angustia, durante los cuales no sabremos absolutamente nada de la situación en la cápsula; pero para los astronautas, será el momento más especial de todos, porque estarán mirando directamente a la cara oculta de la Luna.

También será un momento crítico porque a las 01:02, la cápsula pasará lo más cerca de la Luna hasta ahora, y cinco minutos después, alcanzará la distancia máxima desde la Tierra.

Tripulación de Artemis II NASA

Se prevé que a las 01:25 las comunicaciones se recuperen, conforme la nave Orion salga de detrás de la Luna, un momento de alivio que no podrá parar el trabajo de los astronautas ni de control de misión en la Tierra.

Y es que poco después, a las 02:35, la Orion entrará en un periodo en el que la Luna eclipsará al Sol, y la tripulación aprovechará para hacer fotografías del evento.

A las 03:20, el sobrevuelo de la Luna oficialmente terminará, y con él, el periodo de observación junto con el fin del periodo del eclipse solar. La tripulación tendrá aún cinco horas de trabajo hasta poder descansar a las 08:00 aproximadamente, y tendrán que empezar a pensar en volver a la Tierra.